Radeon RX 9060 XT : deux configurations VRAM répertoriées

Pour sa génération RDNA 4, AMD assume copier sa voisine NVIDIA. La société ne s’est pas cachée d’avoir sagement attendu que sa concurrente joue cartes sur table pour dévoiler ses Radeon RX 9070 / XT — quitte à revoir son calendrier. Elle a changé la dénomination de ses Radeon pour se calquer sur celle des GeForce. Quant au FSR 4 exclusif à cette archi, difficile de ne pas y déceler une inspiration DLSS. L’imitation pourrait aussi s’étendre aux quantités de VRAM attribuées aux RX 9060 XT.

Acer RX 7600 Predator Bifrost Duo © CDH

Les 16 Go en option

Un dépôt préalable de GeForce RTX 5060 Ti par Maxsun auprès de l’EEC a suggéré l’existence de deux variantes : l’une avec 16 Go de GDDR7, l’autre avec 8 Go. Cette dualité a depuis été confirmée par d’autres sources.

Un enregistrement similaire, réalisé cette fois par Acer, laisse entrevoir une approche identique pour la Radeon RX 9060 XT. Parmi les nombreux modèles répertoriés, certains disposent de 16 Go de mémoire vidéo, d’autres de 8 Go. Dans le cas des Radeon, il s’agit de GDDR6.

RX 9060 XT 16GB / RX 9060 XT 8GB



Predator Bifrost RX 9060 XT OC 16G

Predator Bifrost RX 9060 XT OC 8G

AN-RX9060XT-16G-OCC

AN-RX9060XT-8G-OCC

PB-RX9060XT-16G-OCC

PB-RX9060XT-8G-OCC

La présence de deux configurations VRAM pour la RTX 5060 Ti n’avait rien d’étonnant : c’est déjà le cas pour la RTX 4060 Ti. Chez AMD, la situation est légèrement différente. L’entreprise a distingué la RX 7600 XT avec 16 Go et laissé 8 Go à la RX 7600 standard.

La liste d’Acer ne mentionne aucune RX 9600 non-XT. Cette absence laisse planer le doute sur les plans de l’entreprise la concernant. Pour l’instant, AMD s’est contentée d’annoncer le lancement de la « série des Radeon RX 9060 » au cours du deuxième trimestre.