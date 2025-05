WD_Black SN8100 : le SSD PCIe 5.0 dévoilé prématurément sur Amazon

Il n’y a pas encore eu d’annonce officielle et la page Amazon a été retirée, mais le SSD WD_Black SN8100 a fait une apparition furtive dans le catalogue du revendeur. Le leaker momomo_us l’a repéré, dans sa version 1 To. Depuis, TechPowerUp a complété les infos en mentionnant aussi des modèles 2 To et 4 To.

Commercialisation à la fin du mois

Amazon listait le 1 To à 200 euros, avec une disponibilité annoncée pour le 30 mai. TechPowerUp évoque des fourchettes de prix de 300 – 310 euros et de 550 – 560 euros pour les versions 2 To et 4 To respectivement. Notre confrère stipule que ce sont des hausses notables par rapport au SN850X Black (dont la variante de 1 To coût actuellement 95 euros) ; seulement le SN8100 est un modèle en PCIe 5.0 x4 NVMe 2.0, quand le SN850X est PCIe 4.0 x4.

Côté performances, le modèle à venir atteint jusqu'à 14 900 Mo/s en lecture et 14 000 Mo/s en écriture, avec une vitesse un peu moindre pour le 1 To (11 000 Mo/s en écriture). Pour rappel, le SN850X Black en PCIe 4.0 plafonne à 7300 Mo/s en lecture séquentielle et à 6 300 Mo/s en écriture séquentielle. Pour les IOPS, elles culmineraient à 2 300 000, en lecture comme en écriture. Enfin, côté contrôleur, c’est en principe le Silicon Motion SM2508, réputé pour son efficacité énergétique. Bref, après Samsung et son 9100 Pro que nous avons récemment testé, Western Digital va à son tour entrer dans l’arène du PCIe 5.0.

Au passage, précisons un point : fin février, Western Digital a transféré sa division SSD à Sandisk. Mais à l’évidence, cela ne va pas empêcher la marque d’apparaître sur les produits.

Si vous souhaitez en apprendre davantage, voici un lien vers la FAQ consacrée à cette évolution sur le site de WD, ainsi que vers le communiqué de presse. Ci-dessous, une petite vidéo mise en ligne en décembre 2024 présente le nouveau Sandisk.