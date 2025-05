Microsoft veut faire de Copilot le maître de Windows

Nous ne savons pas si l’IA contrôlera un jour le monde, mais il y a fort à parier qu’elle prendra bientôt le contrôle de votre PC sous Windows. Dans un article au titre manifeste (Introducing a new generation of Windows experiences), Microsoft dévoile son Windows du turfu : une version dopée à l’agent conversationnel, lequel semble bien parti pour devenir l’administrateur de votre système — et, accessoirement, de votre vie numérique.

Copilot le pilote

Pour l’heure, dans les quelques démonstrations proposées, le chatbot se contente de répondre à des requêtes de l’utilisateur. Dans l’une des vidéos illustratives, nous le voyons réagir à trois demandes : une police jugée trop petite, un curseur tout aussi minuscule, et la volonté de piloter la machine à la voix.

En introduction de ce long billet, Microsoft annonce vouloir faire évoluer Windows en suivant trois « principes fondamentaux ». Il y a pas mal de bullshit marketing, avec des formulations toutes faites et vides de sens. Les voici néanmoins : « Nous pensons que la technologie doit s’adapter à vous, et non l’inverse » ; « Nous estimons que les expériences doivent être véritablement utiles et fondamentalement dignes de confiance » ; « Nous cherchons à résoudre les problèmes les plus complexes auxquels les utilisateurs sont confrontés sur leur PC ».

Passons sur les deux premiers principes, le premier relevant de la philosophie, le second de la réglementation. La volonté de simplification dans l’administration du système est plutôt bien illustrée par les exemples précédents. En outre, l’article détaille aussi d’autres cas d’usage de l’IA : synthèse de documents, édition d’images, etc. C’est dans la lignée de ce que nous avons expérimenté du Bloc-notes avec Copilot.

Ce ne sont là que quelques-unes des nouveautés que Microsoft prévoit d’intégrer à Windows 11 prochainement. Copilot, de son côté, s’apprête à recevoir une mise à jour majeure baptisée Copilot Vision, qui permettra aux utilisateurs de partager leur navigateur et leurs fenêtres d’application avec lui. Globalement, Microsoft met en avant une intégration poussée de Copilot dans la barre des tâches.

La mention renvoie à un article publié début avril par Mustafa Suleyman, vice-président exécutif et directeur général de Microsoft AI. Il y dépeint « un compagnon IA entièrement personnel, conçu autour des besoins, des valeurs et des attentes de chaque individu ». Il promet in fine « autant de Copilots différents que d’utilisateurs ».

Dans ce texte, Suleyman décrit :

Aujourd’hui, nous entamons le chemin qui transformera Copilot de compagnon IA générique à votre compagnon IA. Avec votre accord, Copilot se souviendra désormais de ce dont vous discutez, afin d’apprendre ce que vous aimez ou non, et de retenir des détails sur votre vie : le nom de votre chien, ce projet difficile au travail, ou ce qui vous motive à tenir votre nouvelle routine sportive. Copilot vous comprendra dans le contexte de votre vie, et interviendra à votre manière, au bon moment, de la bonne façon. C’est bien plus riche, dynamique, intuitif et spontané que tout ce que nous avons connu en matière de logiciel. C’est une nouvelle forme de relation avec la technologie. Une nouvelle ère.

Microsoft précise que Copilot Vision est d’ores et déjà disponible pour les Windows Insiders, et qu’il sera déployé plus largement dans les prochains mois, d’abord aux États-Unis.