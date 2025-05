Microsoft a sonné le dernier appel de Skype

Nous sommes en 2025 après Jésus-Christ ; tout le monde n’utilise plus Skype… Tout le monde ? Non ! Un groupe d’irréductibles boomers résiste encore et toujours à la modernité. Hélas, pour ces derniers, plus de poke magique : Microsoft a définitivement coupé le robinet.

Skype : 2003 - 2025

Tandis que 2024 fut fatale à Paint 3D ou encore à WordPad, 2025 a signé l’arrêt de mort de Skype. Comme annoncé fin février, Microsoft a clos ce chapitre : le logiciel a fermé ses portes hier, le 5 mai 2025. La firme invite tous ceux restés coincés dans cette application au doux parfum des années 2000-2010 (notre dernier papier consacré à Skype date de 2012 ; il célébrait le mariage avec Windows Live Messenger) à se réfugier chez Microsoft Teams.

C’est l’exercice attendu en pareille circonstance ; voici le paragraphe nécrologique. Skype naquit en 2003 au Luxembourg. Pas d’un père Luxembourgeois toutefois ; il fut conçu dans d’obscures circonstances par trois Estoniens — Ahti Heinla, Priit Kasesalu et Jaan Tallinn — puis adopté par un couple de Suénois (comprenez par un Suédois et un Danois) en les personnes de Niklas Friis et de Janus Zennström — à vous de rendre à chacun son patronyme et sa nationalité. Quelques mois plus tard, eBay s’empara du nourrisson Skype contre 2,6 milliards de dollars. Il échoua finalement entre les mains d’un consortium américain en 2009. En 2011, Microsoft mit fin à cette passation sordide moyennant 8,5 milliards de dollars. Après plus d’une décennie de répit, la fin de l’histoire retrouva des accents tragiques : le 28 février 2025, la firme de Redmond annonça la sentence. Le 5 mai, le couperet tomba, scellant le destin.

Comme le retracent plusieurs sites, dont le bien nommé MSN, si Skype a fini sa trajectoire, comme beaucoup, en mode vieux con bien ringard, il fut un temps tendance. La plateforme comptait 40 millions d’utilisateurs enregistrés à la fin 2005, plus de 405 millions en 2008, et jusqu’à 600 millions en 2010. Coïncidence ou non, le vent commença à tourner dès le début de la décennie suivante, peu après le rachat par Microsoft. Concurrencé par d’autres solutions comme WhatsApp, Telegram, Discord, Zoom, Google Meet ou carrément Microsoft Teams, Skype perdit peu à peu sa place. Il y eut bien un léger sursaut durant la pandémie de COVID-19, mais avec 35 à 40 millions d’utilisateurs actifs par mois, l’appli végétait loin de ses sommets de popularité.

Microsoft ne laisse toutefois pas ses utilisateurs orphelins. L’entreprise les invite à migrer sur Microsoft Teams Gratuit, « qui offre un grand nombre des mêmes fonctionnalités de base et bien plus encore ». Pour faciliter la transition, un système d’importation des données est disponible jusqu’en janvier 2026. Toutes les informations utiles sont à retrouver sur la page officielle : Skype prend sa retraite en mai 2025 : ce que vous devez savoir. À noter que Skype Entreprise n’est pas concerné par cette fermeture.