De nouveaux die shots rÃ©vÃ¨lent les entrailles des processeurs Arrow Lake

Lancée en octobre, la gamme Core Ultra 200S — connue sous le nom Arrow Lake — constitue la dernière offre desktop d’Intel. Le Core Ultra 9 285K s’était déjà montré à travers quelques die shots lors de son lancement ; la chaîne YouTube High Yeld propose désormais une autopsie complète de la puce.

Les prestations des Arrow Lake n’ont pas été à la hauteur des attentes, et Intel n’a eu de cesse de tenter d'améliorer ses bébés au fil des mois — la dernière tentative en date est le profil Boost 200S. En revanche, sur un aspect purement hardware, ces Core Ultra 200S sont uniques : ce sont les premières puces desktop d’Intel à profiter d’une conception à base de tuiles. Avec comme conséquence pointée, une latence induite par l’interconnexion, forcément nuisible aux performances.

Pour ceux qui ne souhaitent pas consulter toute la vidéo, Andreas Schilling a exposé dans un X quelques-unes des images les plus représentatives du Core Ultra 200S disséqué.

A few highlights from the deep analysis of #ArrowLake by @highyieldYT pic.twitter.com/WFUG0xVaFE