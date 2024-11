Intel dégainerait Battlemage dès le mois prochain, donc avant RDNA 4 et Blackwell

Considérant le peu de succès rencontré par les cartes graphiques Arc Alchemist, nous supposons que leurs successeures, nom de code Battlemage, ne suscitent pas une attente monstrueuse. Mais ironie du sort pour des joueurs las des Radeon RX 7000 et GeForce RTX 40 Series et plongés depuis quelques mois dans l’expectative des Radeon RX 8000 RDNA 4 et GeForce RTX 50 Series Blackwell, de tels GPU risquent d’être les premiers à débarquer.

En conséquence, ceux qui n’imaginent pas passer encore un Noël sans carte graphique de nouvelle génération sous le sapin (c’est une pure vue d’esprit ; l’existence d’individus victimes d'une telle marotte n'est pas documentée) n’auront pas d’autre choix que d’acquérir une référence Arc Battlemage. Ce qui, à notre humble avis, équivaut à recevoir une Nintendo Switch plutôt qu’une PlayStation 5 Pro ; consentir à prendre le volant d’une Kia Picanto alors qu’on nous avait promis une Merco.

« Hé ! Les GPU Battlemage arrivent ! » « Cool. »

Bon, nous sommes peut-être mauvaise langue ; après tout, les cœurs Xe2 qu’exploitent déjà les iGPU des Lunar Lake (Core Ultra 200V) font de petites merveilles dans ce format (du moins, ils ont permis aux Core de rattraper, voire devancer, les Ryzen sur ce terrain, ce qui n’est pas rien étant donné le retard qu'ils accusaient). Quoi qu’il en soit, sans présager des performances des GPU dédiés Battlemage, de nombreux indices suggèrent que cette série devancera au moins les offres concurrentes sur un plan purement calendaire.

En début de mois, Golden Pig Upgrade, un divulgateur dont la fiabilité a été mainte fois éprouvée, a annoncé que les premières cartes graphiques desktop Battlemage sortiraient le mois prochain, soit en décembre.

Cette fenêtre de lancement a été confirmée par un data miner réputé, Tomasz Gawroński. Il prétend avoir déniché dans des documents marketing l’image ci-dessous. Elle mentionne explicitement une sortie de Battlemage en décembre 2024, avec toutefois la mention SoC.

Intel battlemage gpu Soon pic.twitter.com/HBS4isMkOZ — Tomasz Gawroński (@GawroskiT) November 15, 2024

La dernière pierre de ce monticule de rumeurs date d’aujourd’hui. C’est la capture d’écran d’un manifeste d’expédition. Vous le constaterez comme nous, il mentionne la carte graphique Arc Battlemage B580, probable remplaçante de l’Arc A580.

Dans tous les cas, même si une officialisation en décembre semble se profiler, rien n’indique qu'une commercialisation suivra rapidement. Surtout que le cas des Arc Alchemist incite à la prudence : en France, plusieurs semaines se sont écoulées entre la présentation des produits et leur disponibilité chez les détaillants. Autrement dit, rien ne permet, pour le moment, d’affirmer que des GPU Battlemage seront disponibles avant 2025, et qu'ils seront donc candidats pour enguirlander votre sapin.

D'autre part, glissons un rapide aparté. Des propos de Pat Gelsinger tenus lors de la dernière présentation des résultats financiers ont fait germer l’idée de l’abandon du marché des GPU dédiés après Battlemage (le PDG d’Intel estimant, en gros, que l’avenir appartenait aux iGPU pour le segment grand public). Or, d’après le leaker Bionic_Squash, Intel n’a pas tiré une croix sur Celestial et Druid pour le moment.

Nah, they still have plans for DGPUs after Battlemage — Bionic_Squash (@SquashBionic) November 16, 2024

Revenons-en à Battlemage. Selon des fuites antérieures, Intel mise sur deux GPU pour bâtir sa gamme : Arc BMG-31 et Arc BMG-21. Les configurations exactes restent lacunaires. Ceci dit, Intel, à l’instar d’AMD, ciblerait exclusivement l’entrée et le milieu de gamme avec cette génération. Et si la sortie des GPU Arc Alchemist a été un peu laborieuse, l’expérience acquise depuis la sortie des GPU Arc Alchemist et un écosystème logiciel plus mature éviteront sans doute certaines erreurs. Qui sait, sous réserve d'une politique tarifaire agressive, Battlemage contribuera peut-être à bousculer un peu un marché de plus en plus dominé par NVIDIA, et pour lequel les consommateurs verraient certainement d’un bon œil une concurrence un peu plus féroce qu’actuellement.