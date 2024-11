Des jeux gratuits pour les vieux de la vieille

Ils ont contribué à donner au jeu vidéo ses lettres de noblesse ; aujourd’hui, ils accusent clairement leur âge. Mais que vous soyez curieux, nostalgiques, ou simplement amasseurs, sachez que vous pouvez glaner Half-Life 2 gratuitement sur Steam pendant encore quelques heures ; également récupérer les fichiers qui vous permettront de lancer Unreal Gold et Unreal Tournament (sans limite de temps les concernant).

Pardon, nous sommes pressés

En attendant Half-Life 2 RTX

Parons au plus pressé, avec Half-Life 2. Afin de célébrer le 20e anniversaire du titre, Valve l’offre depuis quelques jours (depuis le 16 novembre, jour de parution du titre il y a vingt ans donc, en 2004). La proposition se termine ce soir à 19 heures, donc ne tardez pas trop si elle vous intéresse. Half-Life premier du nom est pour sa part soldé à 90 % jusqu’au 22 novembre. Ce rabais ramène son prix à 81 centimes.

Le studio ne s’est pas contenté de faire un don. Il a également déployé une mise à jour 20e anniversaire pour Half-Life 2. Selon la page consacrée à celle-ci, Half-Life 2 inclut désormais les extensions Episode One et Episode Two complètes en plus du jeu de base. Elles sont accessibles directement depuis le menu principal et s'enchainent automatiquement en jeu.

Les développeurs ont surtout opéré des mises à jour du contenu ainsi que des entrées, manettes et Steam Deck, et ont ajouté des paramètres graphiques. Pour le premier aspect, citons les corrections d'anomalies, de surfaces manquantes et d'objets, l’augmentation de la résolution des textures de lumière dans l’ensemble du jeu ou encore un nouveau brouillard radial censé rendre les lignes d'horizon plus nettes et plus lisses. Concernant les paramètres, la page mentionne un nouveau paramètre haute qualité garant de « modèles plus détaillés », des ombres sur les textures de lumière plus douces avec des détails d'image très élevés grâce à un nouveau filtrage bicubique, et enfin le choix quant aux effets à utiliser pour le jeu de base pour les particules de sang et de feu (deux propositions : effets de la version originale ou des extensions).

Ajouter Half-Life 2 à sa bibliothèque est un bon moyen de profiter gratuitement de la version Half-Life 2 RTX Remix lorsque celle-ci sera disponible. Elle sera en effet offerte aux détenteurs de l’opus original.

Vous êtes plutôt Unreal ?

Dans un autre registre, mais toujours le regard braqué vers le passé, Epic Games a autorisé le site oldunreal.com à mettre à disposition les programmes d’installation de Unreal Gold et de Unreal Tournament, deux jeux parus respectivement en 1998 et 1999. Vous trouverez toutes les infos nécessaires en suivant les liens. Les titres sont censés fonctionner sous Windows 7 et versions ultérieures.

« Nous n'avons actuellement pas la permission d'héberger le jeu complet sur oldunreal.com. À la place, nous sommes autorisés à héberger cet installeur, qui téléchargera l'image disque originale d'Unreal Gold depuis archive.org, extraira le contenu du disque dans un dossier de votre choix, puis installera le dernier patch public d'OldUnreal », peut-on lire sur l’une des deux pages.

Il est regrettable qu’Epic Games ne propose pas simplement les jeux via son lanceur comme le fait GOG avec de nombreuses productions anciennes, mais c’est toujours mieux que rien.

Pour ceux qui ne connaîtraient pas Unreal autrement que par le prisme du célèbre moteur, Steam, dont le magasin ne propose plus les deux jeux précités mais uniquement leur page (là pour Unreal Gold, ici pour Unreal Tournament), écrit au sujet du premier : « Votre vaisseau spatial prison vient de s'écraser sur une planète particulièrement inhospitalière. Partez à la découverte de ses secrets. 47 missions extraordinaires. 20 niveaux multijoueurs avec 5 types différents de jeu. Ennemis rusés avec pour chacun des traits particuliers. » ; à propos du second : « Unreal Tournament est le boss des jeux multijoueurs de tir. C'est à la force de la gâchette que ce lauréat du "jeu de l'année 1999" a construit sa réputation de violence et de brutalité. Les joueurs en ont eu pour leur argent ».

Afin d’éprouver cette violence matinée de brutalité (peut-on être violent sans être brutal, et inversement ? vous avez 1 800 caractères), voici une très longue vidéo de gameplay proposée par la chaîne SvalPlay.