Black Myth : Wukong occasionne une invasion de cartes graphiques GeForce

Finalement, le jeu Warhammer 40K : Space Marine 2 avec sa Radeon RX 7000 en édition limitée peut aller renfiler son armure : la parution, ce 20 août, de Black Myth : Wukong, a généré une avalanche de cartes graphiques GeForce à l’effigie du Prédestiné. À l’évidence, NVIDIA a encouragé ses partenaires à créer des éditions spéciales pour accompagner ce lancement attendu. L’offre se concentre surtout autour de la NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER, bien qu’une RTX 4070 TI SUPER et une RTX 4080 SUPER soient aussi de la fête. En contre-soirée, signalons également l’arrivée d’une nouvelle GeForce RTX 40 Series en format Blower signée Zotac.

Les huit cartes graphiques Wukong © VideoCardz

D'anciens modèles relookés

L’essentiel des cartes recensées ci-dessus restent cantonnées au marché asiatique. En outre, ce sont surtout des rééditions de modèles existants. Certains designs valent tout de même le coup d’œil pour les esthètes du GPU que vous êtes. En France, le partenariat de NVIDIA avec le studio Game Science, à la fois éditeur et développeur de Black Myth: Wukong, s’est traduit par l’octroiement d’une copie pour l’achat de certaines cartes graphiques desktop et laptop. Mais inutile de vous précipiter chez LDLC ou TopAchat, l’offre s’est terminée aujourd’hui à 6 heures du matin.

Sur les huit références montrées sur l'illustration de couverture, trois nous semblent dignes d’attention. La première d’entre elles est la GeForce RTX 4080 SUPER Wukong Edition de Colorful.

La deuxième est la RTX 4070 Ti SUPER Wukong de Galax.

Enfin, la GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB Gaming OC Wukong Edition arbore une belle stature (mais il s’agit ni plus ni moins d’une RTX 4070 SUPER Gaming OC customisée).

Toutes les marques ne recensent pas encore leur création sur leur site. En attendant, vous pouvez admirer chaque carte en consultant les pages VideoCardz et WCCFTech consacrées à ces GPU.

Concernant le jeu en tant que tel, il a clairement suscité l’engouement sur Steam. Au moment où nous écrivons ces lignes, ce Black Myth: Wukong rassemble plus de 1,4 million de joueurs et surclasse momentanément Counter-Strike 2, roi incontesté de la plateforme de Valve. À ce stade, le titre a récolté une évaluation globale « extrêmement positive » basée sur un peu plus de 36 000 avis.

Une RTX 4070 Blower chez Zotac

Terminons par une carte graphique qui intéressera bien moins les joueurs, à savoir la ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Blower. Estampillée SFF-Ready, elle mesure 268 x 111,1 x 41,7 mm et occupe deux slots. Bonne nouvelle, pas encore de GDDR6 en vue : cette RTX 4070 a toujours droit à sa GDDR6X.