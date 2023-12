Le marché GPU tout nu tout bronzé : + 16,8 %

À l'image du secteur du PC tout entier, les choses vont encore mieux sur ce troisième trimestre 2023. Elles vont même bien mieux dans la mouvance de Q2 qui affichait déjà des tendances haussières et un peu de sucre glace du côté de chez AMD. Aussi après avoir repris des couleurs sur ce Q2, c'est carrément vamos a la playa sur ce troisième trimestre avec + 16,8 % d'expéditions par rapport à Q2, qui était lui déjà donné pour un joli +11,6 % par rapport à Q1. Un rebond tel que le cabinet à la source de ces tendances, le célèbre JPR, de déclarer « la période morne post-Covid est terminée ».

Plongés dans les abymes depuis 2021 — enfin, des abymes relatifs, ce n’était quand même pas très malin de faire des projections en se basant sur une période de vente exceptionnelle de par ses évènements et ses répercutions, vouée à être temporaire — le rebond observé ces six derniers mois n'en reste pas moins impressionnant. Au-delà de ces aléas de marché, c'est davantage la prise de parts chez AMD qui se poursuit, au détriment des volumes chez Intel, et un net frein des livraisons chez NVIDIA, probablement plus occupé ailleurs, en dépit du succès des RTX 40.

Ainsi selon les chiffres du cabinet, mais que nous avons pu nous faire +/- confirmer via des partenaires AIB, AMD aurait goinfré pas moins de 5 % de parts depuis 1 an, et 3 % pour NVIDIA ; ce qui mécaniquement se traduit par une baisse de 8 % chez Intel. Vous aurez calculé que ces chiffres globaux concernent tous les types de GPU, pas que le segment discrete, aka les cartes graphiques dédiées. Pour vous donner une idée, les circuits graphiques dédiés représentent 31 % de ces chiffres. Pour ce seul segment, la hausse des expéditions s'élève à 37,4 % par rapport à Q2, ce qui pourrait bien indiquer une bonne santé côté adoption sur les Radeon de séries 7700 & 7800 arrivées pourtant tardivement.

10 ans de tendances sur un double graphique, c'est un bon résumé

Ce retour à la (presque) normale est toutefois pondérable, le marché des GPU étant sa la voix descendante depuis 2014 ; mais 2024 devrait également rimer avec de nouvelles générations de GPU, qu'ils soient intégrés ou non, sans oublier l'arrivée de mastodontes super-AAA++ parfaitement aptes à doper les ventes et dont les constructeurs ne vont pas se priver de surfer dessus. Ce d'autant que les plateformes accueillant lesdites cartes graphiques devraient elles aussi proposer un peu de réel neuf pour le client sur la même période. Que l'on parle de Zen 6 ou d'Arrow Lake, de quoi encourager alors le besoin au renouvellement.