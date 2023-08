Q2 2023 : +11,6 % de GPU vendus, et champagne chez AMD

Le réputé cabinet JPR a publié ses chiffres du marché GPU et, ô surprise, les ventes se portent nettement mieux que sur Q2 2023. On va enfin pouvoir entendre autre chose que « vous comprenez ma bonne dame, les ventes sont mauvaises et ... {insérer ici un citation issue du pipotron} », propos chers à pas mal d'acteurs du secteur en profitant allègrement pour dégraisser le personnel ou justifier des injections de budgets divers auprès des canaux de ventes.

Ô surprise², si l'on regarde rapidement les chiffres, les tendances amorcées précédemment se confirment, donc la toute puissance de NVIDIA sur le marché GPU de se voir diminuée (très) légèrement. En y regardant le plus près, selon les estimations du cabinet, les ventes si elles sont meilleures que Q2 2023, restent encore moins bonnes que Q2 2002.

Crédit images ©wccftech

On parle tout de même d'une volumétrie estimée à 61,6 millions de GPU écoulés, toutes plateformes confondues : - 27 % par rapport à l'année dernière — une tendance plus marquée sur desktop (- 36 %) que sur mobile (-23 %) — mais + 11,6 % par rapport au trimestre dernier, souvent l'un des plus mous de l'année qui plus est.

Quand il s'agit de GPU intégré, ou iGPU, la messe est toujours dite par Intel. Quant on cause GPU dédié desktop, elle l'est toujours et de loin par NVIDIA qui perd son petit pour cent de part de voie (0,8 %), comme Intel (0,4 %), au profit d'AMD (+1,2 %) ; ces chiffres étant sur une échelle mondiale, le champagne serait de mise à Santa Clara pour fêter ce renversement de tendance et on leur souhaite des bulles aussi fines que possible, non-signe de la qualité d'un champagne, mais plutôt de sa sucrosité !

Wccftech ayant à priori mis la main sur une grosse partie du rapport, vous pouvez aller plus loin que des tendances globales avec plus de précisions notamment côté segmentation ou computing.

Bref. Q2 2023.