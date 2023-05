Les 4080 / 4090 deviennent presque accessibles (mais presque)

C'est la carte du moment qui fait rêver, l'erzats de Titan, au tarif aussi garguentesque qu'elle domine le segment, tant par ses performances, que les tailles des dissipateurs utilisés que ce soit en version Founder's Edition ou sur des modèles d'AIB. Et ces FE, on peut dire qu'elles sont canon, en plus d'être efficaces. Alors, le constat de la baisse de tarif est en soi plutôt une bonne nouvelle, de la même manière qu'il est accueilli avec une certaine ferveur quand il s'agit des Model 3 de chez Tesla — sauf pour les acheteurs des semaines précédant l'annonce.

Lancée il y a 6 mois et demi déjà, la RTX 4090 a déjà connu des baisses de tarif passant d'un MSRP de 1949 € en octobre, puis 1859 € en février (mois le plus court de l'année), puis 1819 € en mars (mois de l'arrivée du printemps), et donc 1769 € en ce mois de mai (moi qui fait chier, mais qu'on peut faire tout ce qu'on veut), soit presque -10% par rapport au tarif initial. Une baisse qui s'explique à priori de deux façons : la nette reprise de couleurs de l'€uro face au dollar US d'une part, et d'autre part des ventes peu glorieuses, à l'image de la 4080, qui profite elle aussi d'une troisième baisse partant d'un délirant 1469 € à son lancement, à un toujours délirant 1329 € ce jour. Là encore, reste à voir quand cette baisse sera répercutée en boutiques du coté des cartes custom, car pour l'heure, on en est loin.

Bon bah, à ce train-là, on devrait pouvoir attraper ces belles cartes en 2025 (sic) sans avoir besoin d'envisager un emprunt bancaire, ou leurs pendants chez AMD qui devraient, en bonnes outsiders, suivre la tendance. (source : Vcdz)