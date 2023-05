Windows 10 22H2 : clap de fin pour les nouvelles fonctionnalités

Alors que les utilisateurs sont plus partagés que jamais sur Windows 11, pas assez stable pour certain, ergonomie Vista-esque pour d'aucuns, summum de la performance pour d’autres, Microsoft annonce officiellement que 22H2 est la der des ders pour Windows 10 « the last » et qu’aucune nouvelle fonctionnalité ne sera ajoutée à l’OS d’ici la fin de son support officiel, prévu pour le 14 octobre 2025 (soit dans 896 jours à la date de rédaction de ce billet). Les irréductibles utilisateurs du numéro 10 pourront, quant à eux, se faire plaisir sous Windows 10 LTSC 2021 (21H2) qui bénéficiera de mises à jour de sécurité jusqu’au 12 janvier 2027 et jusqu’en 2032 pour la version IOT.

En parlant de LTSC, la première version Long Term Servicing Channel de Windows 11 devrait faire son apparition dans la deuxième moitié de l’année 2024. La firme de Raymonde aura mis le temps, il s’agira ici de la première version estampillée LTSC depuis sa sortie en juin 2021. Pas d’autre détail sur le sujet, mais le fait que Microsoft se laisse autant de temps pour sortir une nouvelle LTSC est pour le moins évocateur. Ces versions étant prévues pour un fonctionnement fiable et ne recevant qu’un set de mises à jour limité, la société les réserve à des révisions stables du système, et apparemment Windows 11 ne mérite pas encore ces qualificatifs aux yeux de la maison mère.

Pas sur que ces mots rassurent les réfractaires à Windows 11, mais ce communiqué permet de se faire une idée des solutions en fonction de vos aspirations. Toujours plus de nouveautés : canal semi-annuel, plus de fiabilité : canal LTSC et pour plus de confidentialité et de prise de tête au quotidien : y’a toujours les pingouins.