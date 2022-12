Elles arrivent, les customs RX 7900, en test qui plus est !

Si, dans nos contrées européennes, des tests de qualités (comme celui de notre cher Riton) des RX 7900 XT et XTX de référence sont arrivés, tel n’a pas été le cas de la Chine. La raison ? Les modèles MBA (Made By AMD) sont manufacturés à « Taïwan » et non « Province chinoise de Taïwan », ce qui les rend invendables dans le pays de la Grande Muraille. Cependant, les modèles custom n’ont pas cette marque apparente, ce qui leur permet de remplacer avantageusement les premières citées… y compris pour les premiers tests, sous NDA. Or, ce NDA concernait les performances des cartes de référence et non les customs : tant mieux pour nous.

Ainsi, le web nous fait grâce d’un bon fatras de tests des RX 7900 XT(X) des partenaires, allant de la SAPPHIRE RX 7900XTX NITRO+ à la PowerColor RX 7900XT Red Devil Limited Edition en passant par la XFX RX 7900 XTX/XT Merc 310 : de quoi faire un sérieux tour du paysage pour ce qui est des modèles alternatifs.

Ici, la SAPPHIRE RX 7900XTX NITRO+ testée chez 163

Quid des performances ? Hé bien, c’est encore mieux que ce que nous avons pu tester de notre côté : la RTX 4080 est quasi systématiquement dépassée en jeu et en rastérisation pure, parfois de plus de 10 % ! Si le Ray Tracing n’est pas testé par tous, nous connaissons déjà le verdict : une rouste pas possible à ce niveau, avec un facteur 2 minimum de décalage à ce niveau. Pour en revenir aux customs, rien ne surprend outre mesure : la plupart ont opté pour 3 connecteurs d’alimentations et un design de 2,5 slots minimum, pour des performances en légère hausse (une poignée de pourcents) se payant rubis sur l’ongle en consommation… tout en allégeant les oreilles de quelques dBA : bref, du bon custom, quoi ! (Source : VideoCardz)