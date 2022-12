Callisto, le jeu, pas la barre chocolatée, testé 3 fois

Vous aurez noté le clin d'oeil à cette merveilleuse barre chocolatée Balisto, si vous y avez survécu, c'est que votre pancréas était solide tellement c'était sucré ! Callisto Protocol, si vous ne le connaissez pas, et un survival horror fait par les anciens de Dead Space, vous reconnaitrez donc irrémédiablement la patte graphique, y compris l'angle de vue à la 3e personne décalé pour ouvrir le champ de vision du joueur. Il y a eu des bugs au lancement, comme tous les jeux, des patches sont sortis, a priori ça roule pas mal à présent. Le moteur utilisé est l'Unreal Engine 4, il y a du FSR 2 mais pas de DLSS, logique puisque c'est un jeu sponsorisé AMD, qui l'offre d'ailleurs en bundle avec ses cartes RDNA 2. Il y a du ray tracing hybride, mais par nature on sait que c'est de loin un des moins bons pour afficher ce genre de technique. Attention, Josh Duhamel en guest star, ça paye plus que Garcimore, mais moins que Jean Reno !

GameGPU a fait deux articles, TPU en a fait un. Les deux ont repris les définitions classiques, 1080p, 1440p et 2160p. GameGPU a scindé son panel en deux : il y a les RTX et RX d'un côté capables de DX12 Ultimate (pour le RT donc) et un preset Ultra, et les GTX et RX de l'autre qui n'en sont pas capables en hardware tout du moins avec un preset Medium +/- FSR. Chez TPU, toutes les cartes sont mélangées, avec l'inconvénient d'appliquer des réglages Ultra qui siéent très bien aux grosses cartes mais qui mettent les plus anciennes à mal dès le FHD. Deux approches qui se discutent, mais des résultats cohérents entre les deux confrères. On constate globalement que sur les cartes non DX12 Ultimate, les Radeon dominent, on citera quand même la GTX 1080 Ti domine toujours la RX Vega 64, mais cède face à la Radeon VII. On notera aussi que le FSR n'est pas très utile aux GTX 1060 à 1070 en passant par la 1660.

Sur les cartes DX12 Ultimate, UE4 oblige, les GeForce sont plus à l'aise que les Radeon, ce qui est amusant à souligner c'est que la tendance était inverse avec l'Unreal Engine 3. Quid de l'Unreal Engine 5 ? Vous avez tout pour savoir si, techniquement, vous pouvez y jouer et dans quelles conditions.