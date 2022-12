Les RX 7900 d'ASRock prennent la pose !

L'heure des RX 7900 va bientôt sonner. Le suspense n'est pas non plus incroyable puisque les rouges ont admis viser la RTX 4080, on peut penser que les deux cartes devraient encadrer cette RTX, mais les tests le diront. On attend également de voir les gains en ray tracing, RDNA 2 n'étant pas vraiment doué pour la chose, alors qu'Intel avec ses Arc a bien mieux réussi sa transformation. Il faut également souligner que le FSR 3 n'arrivera qu'en 2023, et qu'il devrait aussi procéder à l'injection d'images intermédiaires non affichées pour augmenter la fluidité. Il faudra, pour arriver à un bon résultat, résoudre le souci des artefacts, surtout quand les jeux sont très rapides. C'est un gros chantier qui attend AMD, il y a de la pression évidemment, mais ça vaut la peine.

Il se murmurait que seules les cartes de référence seraient lancées le 13 décembre prochain, qu'elles viennent du store AMD ou des partenaires via les VPC, mais il est certains qu'il y aura des cartes customisées. Quand ? En tout cas, Sapphire a teasé ses Nitro+ avec le retour de la "Vapor Chamber", Powercolor en a fait de même avec ses Hellhound et ses Red Devil, voilà à présent ASRock. Partenaire de dernière minute depuis Polaris, le Taiwanais proposera deux cartes par gamme, une RX 7900 XT et une RX 7900 XTX, Phantom et Taichi. Selon VDCZ, les 4 modèles seront dispos le 13 décembre, ce qui vient un peu tuer la rumeur initiale d'exclusivité des modèles de référence au lancement.

Nous avons affaire à des modèles épais, 3 slots a minima, et qui semblent longs, aussi bien sur la série Phantom que la toute nouvelle Taichi. Les moulins aux extrémités tournent dans le même sens, qui est contraire à celui du milieu. Sur la Taichi, ces ventilateurs extrêmes sont plus gros, ce qui n'est pas le cas de la Phantom. Autre point d'achoppement entre les deux séries, l'alimentation : 2 x 8 pins pour les Phantom, 3 x 8 pins pour la Taichi. Le look est correct, ça ressemble à du ASRock pour la série Phantom, et à du Strix RTX 30 pour la série Taichi. D'après cette description, on sait déjà qui va représenter le haut du catalogue. Et bien entendu, LED obligatoires, tout comme la patience, car ça arrive dans une semaine à présent !