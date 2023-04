Une version Moby-Dick de la RX 7900XTX TaÃ¯chi

ASRock vous met une nouvelle fois au défi de transformer votre boîtier en Tardis, mais pour un modèle blanc cette fois. De retour sur le haut de gamme, le constructeur nous propose aujourd’hui une RX 7900XTX Taichi dans une version « blanc nacré » (si si c'est vraiment nacré semble-t-il) pour offrir plus de choix aux amateurs de builds clean et aux coloris coordonnés. Un design qui n'est pas sans rappeler les strix d'Asus de la génération précédente, dont d'ailleurs les modèles blancs sont assez prisés.

Ce poids plume affichant 34,5 x 14 x 6,1 cm pour 3 slots et 1,9 kg, demandera de la place pour afficher son revêtement « blanc nacré » (oui on se répète, mais si vous arrivez à le voir sur la photo, vous aurez un bon point) et ses 3 zones RGB personnalisables. Gentiment fournie avec tous les raffinements de la gamme Taichi que sont les ventilateurs 110 et 100 mm à rotations contraires, des renforts métalliques, une béquille pour le stationnement un support pour éviter à votre carte maman de succomber sous le poids de l’animal, une alimentation 22 phases et un connecteur ARGB pour encore plus de loupiottes. C'est une carte qui se comporte très bien, très silencieuse – en mode quiet – et bien refroidie.

Rappel des caractéristiques :

Un Boost qui plafonne à 2680 MHz (il faudra une soufflerie pour garder ce niveau de fréquence)

24 GB GDDR6 20 Gb/s sur 384-bit

96 CU RDNA 3

96 MB d’Infinity Cache

Bus PCIe 4.0 x16

Alimentation en 3 x 8-pin

3 x DisplayPort 2.1 et 1 HDMI™ 2.1 (DisplayPort 1.4 a si plus de 2 écrans connectés)

DualBios (un mode « chut ! » et un mode « pas chut »)

Idle fan stop (pour compléter le mode « chut ! »)

Le modèle « classique » ayant un MSRP 1120 $ (1000 $ pour le modèle de référence), aucun doute que ce modèle blanc saura se vendre avec un petit premium. Ce surplus coûtera-t-il plus ou moins cher qu’une bombe de peinture chez le quincaillier ? On ne le sait pas encore, ASRock n’a pas encore communiqué de MSRP officiel ni de date de dispo pour ce modèle. Le désir d’une config coordonnée est de plus en plus un facteur d'achat, le blanc dans les pc s'affiche comme une tendance plutôt durable, mais à quel prix ? À vos ragots !



