D’étranges RX 7900 de sortie chez Asus et XFX. Mais pourquoi ?

Oui, vous avez bien lu, après des mois de léthargie et une offre custom un peu limitée, tout du moins en comparaison des GeForce, voilà que sortent 3 nouvelles Radeon !

D’abord chez Asus, la marque nous gratifie des RX 7900 XTX Dual et RX 7900 XT Dual à 2 ventilateurs. Un choix quelques peu étrange quand on connait la consommation et la chauffe des gros GPU modernes — la RX 7900 XTX dispose d’un TBP de plus de 350 W ! — mais qui permettra sans doute de faire baisser le prix du ticket d’entrée chez Asus, qui ne proposait jusque-là que la version TUF. Cela dit, il ne s’agit pas du tout du même design que celui utilisé sur la 7900 GRE Dual lancée il y a quelques semaines, qui elle se rapproche des RX 7800 XT Dual. Cette fois, il s’agit d’un radiateur inédit chez Asus, occupant 3 slots et 32 cm de long.

On retrouve également 2 BIOS et un switch pour passer de l’un à l’autre. Pour l’heure ces cartes sont listées pour 1300 et 1000 € respectivement pour les RX 7900 XTX Dual et RX 7900 XT Dual, mais ces tarifs ne manqueront pas de baisser, en tout cas on espère sinon il faudra appeler la police ! Reste à voir s’ils arriveront à venir concurrencer les variantes Pulse de Sapphire ou Merc310 de XFX, actuellement 200 € moins chères.

XFX qui d’ailleurs ne compte pas se laisser faire et a donc lancé une RX 7900 XTX Phoenix Nirvana. Avec un nom pareil, on s’attend à du lourd, et ça semble être le cas puisqu’il est question d’un ventirad 3 ventilateurs et 4 slots de presque 35 cm de long !

La RX 7900 XTX Phoenix Nirvana de XFX, pour le moment réservée au marché chinois.

La marque en profite pour inaugurer une nouvelle identité visuelle, de nouveaux ventilateurs magnétiques détachables et se vante d’utiliser des pads thermiques PTM 7950 de chez Honeywell. Ces pads, que l’on retrouvait déjà dans certains laptops, affichent une conductivité thermique entre 6 et 8,5 W/m.K, à comparer par exemple aux 7,5 W/m.K d’une Arctic MX-6. Donc a priori les mêmes performances qu’une pâte thermique, mais avec une application simplifiée et des performances plus homogènes. Reste à voir ce qu’il en est de la durée de vie. Quoi qu’il en soit cette carte n’a pour le moment été annoncée que pour le marché chinois, et s’affiche actuellement à environ 1015 €, incluant une TVA quasi-inexistante, ce qui laisse présager un tarif prohibitif si elle devait sortir chez nous.

Ventilateur magnétique démontables et pads thermiques PTM 7950. Le nouvel arsenal XFX ?

Mais la vraie question qui auréole ces 2 lancements, ce serait plutôt « Pourquoi ? ». Pourquoi si tard ? Pourquoi si longtemps après l’arrivée des RTX 40 Super ? A n’en pas douter, le lancement des nouvelles GeForce en Janvier a déclenché une vague d’upgrade. A tel point que la RTX 4070 Super — certes la plus petite des 3 — affiche 0,41% de parts de marché d’après l’enquête hardware de Steam pour Avril 2024. En comparaison, la RX 7900 XTX, lancée il y a 18 mois, n’affiche que 0,39%, et c’est la seule RX 7000 présente dans cette liste. Cependant que la gamme RTX 40 — Super exclues — totalise près de 10% de pénétration. Qui plus est, les nouvelles RTX 40 Super sont plutôt convaincantes et même si elles se méritent encore — comprenez qu'elles arrachent question portefeuille — , il n’y a plus guère de raison de leur préférer une Radeon RX 7900.

La première puce AMD : un iGPU, derrière plusieurs RTX 40. La première Radeon RX 7000 est 59e. Aie :(

Certains y verront une volonté d’AMD d’écouler les stocks de puces. Car 2 marques qui lancent en simultané des GPU pas forcément ultra glamour, ça sent quand même l’incitation généreuse de la part de Big Daddy. Arrivée prochaine de refreshes ? Possible, bien que ca ne semble pas faire partie des plans d'AMD qui a l'air de se concentrer sur RDNA4. On peut également envisager qu’il s’agisse d’une façon maladroite d’occuper le terrain, à la manière du lancement de la RX 7600 XT, une non-nouveauté qui n’a même pas su répondre au lancement des 3 RTX 40 Super.

C’est peut-être aussi une façon pour Asus de contenter AMD, qui ne doit pas se réjouir de voir tous ses partenaires lancer des palanquées de GeForce sans jamais s’intéresser aux Radeon. Ou alors c’est simplement le développement de produits qui suit son cours, avec un timing pas toujours très heureux. Quoi qu’il en soit, les semaines qui arrivent nous en diront un peu plus sur l’avenir des Radeon.