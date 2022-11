Les RTX 4090 et RTX 4080 sont là, avec des résultats techniques forts, d'excellentes performances, mais le tout est grevé par un NVIDIA qui a un peu disjoncté niveau tarif. C'est juste hors de prix, une preuve est le MSRP de la RTX 4080 qui est plus du double de celui de sa devancière pour des performances 50 à 60 % supérieures. La RTX 4090 (1949 €) qui a un statut semi-pro est un peu à part, mais elle est chère, moins cependant que la RTX 3090 Ti à sa sortie (MSRP à 2249 € avant d'être recalé à 1899 €), il y a une vraie plus-value sur ce tarif, ça se discute.

La RTX 4070 Ti, a priori ex RTX 4080 12 Go, devrait être annoncé le 3 janvier, les tests devraient arriver le 4 janvier et la vente débuterait au 5 janvier. Mais pour ce qui est des déclinaisons inférieures, on imagine que leur arrivée est corrélée au stock d'Ampere, par conséquent on comprend pourquoi le caméléon ne se dépêche pas de déployer sa gamme complètement. La RTX 4060, selon la branche gaming de Lenovo, serait 20 % plus véloce que la RTX 3060, serait dans les clous de la RTX 3070 par conséquent. Elle pomperait aussi 10 % de moins que cette RTX 3060, avec un TGP qui serait compris entre 150/180 W. Le prix également subirait les mêmes affres que les cartes AD102 et AD103, avec 10 % de plus que la RTX 3060, ce qui le placerait au prix de la RTX 3060 Ti.

Le détail qui tue, elle serait lancée au salon du shopping chinois 618, le 18 juin 2023. Cela signifierait que l'attente pourrait être longue, et qu'une carte Ampere ferait très bien l'affaire si NVIDIA se décide d'imposer une baisse des prix à ses partenaires, eux qui lui ont commandé une quantité pharaonique de puces qu'ils n'arrivent pas à écouler sans y laisser des plumes. À un moment donné, le caméléon va devoir les forcer pour pouvoir déployer sa gamme Lovelace complètement.

Va falloir jouer des coudes pour en avoir une !