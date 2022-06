Commençons par la GTX 1630, qui est une « nouvelle » carte qui apparemment existe et arrive, mais elle le ferait désormais un peu moins tôt que prévu. La carte aurait dû débarquer cette semaine, jusqu'à ce que NVIDIA décide il y a quelques jours de repousser l'embargo à une date indéterminée. C'est en tout cas l'information que les partenaires auraient reçu via courrier selon les sources de VideoCardz. Le hic c'est que cette lettre ne préciserait pas de nouvelle date, alors que les partenaires - auquel le GTX 1630 Go To Market Kit avait été envoyé fin mai - ont a priori déjà fabriqué les premières cartes, désormais en phase de validation. L'emballage et son design auraient également été finalisés et approuvés. Bref, tout serait fin prêt, mais il leur faudrait maintenant patienter que NVIDIA règle des soucis d'approvisionnement avec certains composants, dont la puce GPU elle-même n'en ferait toutefois pas partie. Le remplacement de la GTX 1030 attendra donc encore un peu et le vidage de stock de puces Turing aussi. À moins que NVIDA ait laissé tomber l'idée ?

Hasard ou pas, il se trouve que le lancement des RTX 40 aurait effectivement aussi été décalé par NVIDIA. Il semble que VideoCardz ait pu confirmer l'information auprès d'autant de sources que possible suivant la rumeur balancée d'abord par WCCftech. Comme nous vous en parlions la semaine dernière, l'introduction de la RTX 4090 aurait donc bien été déplacée d'aout à septembre, celui de la RTX 4080 de septembre à octobre, et celui de la RTX 4070 d'octobre à novembre. Néanmoins, ceci n'exclurait pas une annonce plus tôt. Ces périodes correspondraient ainsi plutôt à celles de la levée de l'embargo et de la commercialisation respective pour chaque modèle, tandis que la présentation pourrait être groupée à l'image de ce que NVIDIA avait fait avec les premières RTX 30.

Néanmoins, rien ne serait pour autant figé dans le marbre. On se doute que le lancement des RTX 40 dépendra aussi de la taille du stock restant de RTX 30, et la vitesse à laquelle NVIDIA et ses partenaires arriveront à l'écouler entre-temps. D'ailleurs, certains partenaires anticiperaient à présent une baisse des prix des RTX 30, bien que rien n'ait encore été confirmé à ce sujet par NVIDIA - et cela nous semble tout de même un peu difficile à croire venant de NVIDIA. Mais attendons de voir... (Source)

Mmmmh, toujours pas trois elles vont ?