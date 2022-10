Le free-to-play Overwatch 2 symbolise la volonté des verts de s'incruster encore plus sur le marché de l'Esport, là où les écrans rapides pullulent, et où Reflex essaye de s'imposer. Faute de jeu plus consistant techniquement, NVIDIA a dévoilé le niveau de performance de ses GPU sur ce nouveau titre, et il faut dire que ça déboite. Sont ajoutées les latences avec Reflex activé.

En effet, il y a les RTX 3060, 3070, 3080, 4080 12 Go, 4080 16 Go et 4090. Les performances affichées sont en images par seconde, sur une définition de 2560 x 1440 pixels, et cela donne un premier aperçu des perfs des RTX 40. Car il faut le dire, les spécifications dévoilées par NVIDIA fin septembre ne nous ont pas aidés à établir un éventuel niveau de performance. Toutefois, et probablement parce que la RTX 4090 arrive prochainement, les RTX 3090 et 3090 Ti ont été oubliées, afin de garder la surprise ?

Toujours est-il que si la RTX 3060 débite 122 ips dans ces conditions, la RTX 4080 16 Go passe à 368, ce qui devrait permettre de saturer les écrans 360 Hz, chose impossible jusque-là. Et que dire de la RTX 4090 sur ce jeu ? Même si elle est overkill pour ce genre de jeu, elle envoie 507 ips, ce qui est fortiche, et marque un bel écart avec sa dauphine. À voir forcément quand elles sortiront, mais une telle différence pourrait laisser la place à une RTX 4080 Ti.