Les Twittos sont chauds. Ils se sont donné le mot pour lancer les rumeurs sur les futures générations de GPU signées AMD et NVIDIA. C'est kopite7kimi qui s'est chargé de débourrouner sur Lovelace. Selon notre lascar, la RTX xx90, qui pourrait tès bien être 4090, utiliserait le PCB PG137/139-SK330. Ce n'est ni le PG132 de la RTX 3090, ni le PG136C qui est celui de la RTX 3090 Ti, mais un tout beau tout neuf. Sur ce PCB prendrait place un AD102-300, monolithique, donc une version qui pourrait occuper le rôle de la RTX 3090 qui possède un GA102-300, celui potentiellement de porte-drapeau de l'armada Lovelace.

Cette info est comblée par deux autres, parfaitement officieuses. Premièrement il y aurait 24 gigots de GDDR6X à 21 Gbps, soit la même configuration que la RTX 3090 Ti. Le bus ne laisse que peu de doute, on devrait avoir du 384-bit. Deuxièmement et finalement, le TGP serait à 600 W, soit quelque chose de violent. Quand on songe aux TGP de quasi 500 W des RTX 3090 ti customisées, on se dit qu'il n'y a pas tant que ça à rajouter pour une carte qui devait mettre un coup direct entre les bouliches des performances en UHD et/ou avec raie tracée au rayon. Pas de quoi être encore hypé, mais passer d'un 8 nm Samsung à un 5 nm TSMC, ça ouvre le champ des possibilités de manière tout aussi violente !