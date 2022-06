Fin 2019, alors que personne n'avait entendu le mot COVID, et donc ne savait pas la cochonnerie qui allait nous tomber dessus, on apprenait que Diablo IV était en chantier, lors de la BlizzCon. Pour ceux qui ne s'en souvienne pas, la casse-prunes du nouvel opus se nomme Lilith, et le but de ce hack and slash sera très certainement de la réduire au silence. Le jeu a été voulu sombre par les développeurs, alors que Diablo III avait des graphismes mignons, mais presque "manga" dans son style, pas spécialement agressifs.

Nous sommes en 2022, et pas qu'un peu mon n'veu, et on n’avait toujours rien sur le sujet. Mais comme l'E3 a disparu cette année et remplacé par la Summer Game Fest de Geoff Keighley, eh bien c'est le moment choisi par les développeurs pour en dire plus. Le neuf, c'est qu'il y a un trailer avancé, et du gameplay cette fois, et pas un simple trailer comme lors de son annonce. La première vidéo présente un peu plus cette Lilith, la voici :

La seconde, qui n'est quasiment que du gameplay, présente un peu l'univers, la patte graphique, mais aussi le menu de personnalisation des héros à manipuler. Ça s'annonce quand même excellent, et depuis Grim Dawn ou encore Wolfen, on commençait à s'ennuyer un peu. Par contre la mauvaise nouvelle, c'est que ça arrivera quelque part en 2023, et par conséquent, l'attente se prolonge !