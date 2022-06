En voilà une bonne question ! Après avoir donné des "périodes" de lancement il y a quelques jours, via Twitter, voilà que tout semble remis en cause. Il se disait que la RTX 4090 arriverait en premier an août, la RTX 4080 en septembre et la RTX 4070 en octobre. La nouvelle donne serait la suivante : la RTX 4090 arriverait en octobre, la RTX 4080 en novembre, et enfin la RTX 4070 en décembre. Nouveauté pour l'occasion, la RTX 4060 serait lancée au CES 2023. Ce serait le schéma utilisé, déjà etrenné pour Ampere.

On passe aux consommations, sujet épineux qui semble se profiler,; sans évoquer le rapport perf/watt qui sera sûrement à l'avantage de Lovelace par rapport à Ampere, miné par le 8 nm Samsung. Selon kopite7kimi, la RTX 4060 consommerait plus qu'une RTX 3070, cette dernière ayant un TGP de 220 W, alors que la RTX 3060 était à 170 W.

Autre "détail" officieux, donné par la même source, la RTX 4080 aurait, quant à elle, un TGP supérieur à la RTX 3080, passant de 320 W de l'ancienne vers 420 W de la nouvelle. Ce modèle semble déjà promis au haut de gamme pour joueur, et devrait profiter d'un appui du caméléon pour promouvoir sa référence. Si ça peut choquer, nous rappelons que les RTX 3080 customisées les plus puissantes, telles que l'AORUS ou la Strix, sans oublier la SUPRIM consomment déjà ça en action avec leurs 3 x 8 pins, et avec leur TDP relâché, à quelques watts près. Les seules 3080 qui consomment 320 W sont les FE, et les modèles d'entrée de gamme. Que nous réserve la semaine prochaine ?

ceci n'est pas un plug d'avenir !