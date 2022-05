L'autre jour, nous vous parlions de la GTX 1630 qui pouvait potentiellement être lancée par NVIDIA. Il y a rarement de la fumée sans feu, et VDCZ vient de confirmer la carte auprès de ses sources. Oui, celle-ci aura pour but de remplacer la GT 1030 sur son créneau, mais elle subira des coupes par rapport à la GTX 1650 (testée dans nos colonnes), cette dernière ayant eu 3 versions différentes. Si vous vous souvenez, il y a eu la GTX 1650 avec TU117 et GDDR5 sur bus 128-bit, avec TU117 et GDDR6 sur bus 128-bit, et avec TU116/106 avec GDDR6 sur bus 128-bit.

C'est de la version avec GDDR5 dont la GTX 1630 sera la plus proche en matière de configuration mémoire. Elle aura 4 gigots de GDDR6 à 12 Gbps sur bus 64-bit, ce qui lui offrira une bande passante de 96 Go/s contre 128 à la GTX 1650 GDDR5. Le TU117 génération Turing portant la dénomination 150 aura 512 cuda cores contre 896 aux GTX 1650. Par contre sa fréquence en boost sera de 1800 MHz contre 1590 à toutes les GTX 1650. Enfin, le TGP de 75 W permettra de s'affranchir d'une prise d'alimentation supplémentaire, ce qui est heureusement le cas sur ce type de produit destiné à aller partout.

Pour le coup, on a une carte d'entrée de gamme, mais qui sait décoder et encoder en hardware la vidéo, ce qui n'est pas le cas de la RX 6400 par exemple sur le même créneau. Elle sera lancée le 31 mai, on peut penser que le caméléon en touchera un mot au Computex qui débutera le 23 en privé, et le 24 pour le grand public.

La GTX 1650 Strix, quel look pour la 1630 ?