L'année dernière, ASUS avait indiqué que les prix de ses cartes graphiques et mamans allaient augmenter, pour compenser des coûts supérieurs de fabrication : coûts logistiques élevés comme le transport, coûts des matières premières, taxes d'importation. La nouvelle fut moyennement accueillie, pour ne pas dire pas bien accueillie du tout, surtout qu'ASUS était déjà parmi les plus chers du marché, et d'assez loin. Après en avoir certainement bien profité, comme beaucoup d'acteurs du secteur pendant l'année pénurique que l'on s'est mangé comme du bon khâkhâ à la petite cuillère, ASUS a décidé de baisser ses prix de toutes ses cartes de 25 % à partir du premier avril.

C'est une baisse intéressante et intéressée, qui arrive à un moment où les cryptomonnaies restent historiquement basses depuis une paire d'années, où la demande baisse puisque les gens reportent leurs achats, attendant que ça diminue encore plus vu que le processus est amorcé. Du coup, afin de rester dans le coeur des ventes, et attirer les clients, le géant anticipe ce que tout le monde a vu depuis des semaines. Toutefois, ça reste du ASUS, donc cher malgré tout, même si les GeForce et Radeon Strix sont des réussites, aussi bien techniques qu'esthétiques, au contraire des TUF moins pompeuses et attirantes. La firme n'est pas adepte des cadeaux, on pourrait également y voir dedans une des conséquences supplémentaires de la baisse des coûts de fabrication de 8 à 12 % opérée par NVIDIA sur ses GPU, qui pourraient donc être achetés moins chers par le constructeur, et donc qui reporterait cela sur le prix final en ce qui concerne les RTX 30. En attendant, il faudra attendre le 1er avril, et ce ne sera pas une morue ! (Source PCGamer)