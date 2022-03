Enfin une bonne nouvelle dans le monde du hardware. NVIDIA aurait trouvé le moyen de réduire de 8 à 12 % ses coûts de fabrication, ce qui représente une somme intéressante compte tenu du prix de vente du matos. Il en aurait informé ses partenaires, cependant leur réaction n'est celle que nous étions en droit d'attendre. Vu les prix et les marges, clairement tous les constructeurs en ont bien profité, contrairement à ce que certains pourraient dire. Eh bien cette ristourne ne serait pas répercutée sur le prix au détail, elle le serait d'une tout autre façon.

Selon WCCFTech, les constructeurs, comme NZXT, Corsair, Omen, Maingear, appliqueraient la baisse uniquement sur des machines montées, mais pas dans nos boutiques à l'unité. Si le cours des cartes graphiques a bien baissé depuis 6 semaines, ça reste encore trop élevé en regard du MSRP. Et donc toute baisse, surtout quand elle vient du constructeur de GPU, aurait été prise pour une bonne chose. Mais dans ces cours où les composants varient sans cesse, il aurait été difficile de voir quelle part dans la baisse provient de la ristourne NVIDIA, ou de la simple loi de l'offre et de la demande, et donc du street price qui est conditionné entre autres choses, par la concurrence. Circulez, y a rien à voir, allez hop !