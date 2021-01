2020 n'a pas été très tendre, mais 2021 est clairement déjà parti pour ne pas l'être non plus ! Entre les conséquences directes et indirectes de la pandémie, à la production de semiconducteurs sursollicitée et de plus en plus chère (car forte demande, prix des matières premières, complexité des puces, concentration du marché, etc.), en passant par le phénomène du scalping, et maintenant la nouvelle trique monumentale du Bitcoin et dans son sillage des cryptomonnaies secondaires comme l'Ethereum repoussant les GPU en masse à nouveau dans les bras des mineurs, c'est effectivement assez mal engagé...

Difficile pour l'instant d'y trouver une note positive, surtout quand presque chaque jour apporte sa mauvaise nouvelle. Aujourd'hui c'est vers ASUS que l'on se tourne, constructeur et géant taïwanais du hardware PC n'ayant absolument pas besoin de présentation. Dans un groupe public (mais fermé) sur Facebook, ASUS PC DIY Group, Juan Jose Guerrero III — Technical Product Marketing Manager chez ASUS — a annoncé la hausse officielle des prix du hardware PC commercialisé par la marque, applicable notamment aux cartes graphiques et cartes mères de la maison !

Apparemment, la nouvelle tarification peut déjà être observée en magasin et le site de vente du constructeur, sur bon nombre de cartes graphiques, fussent-elles ROG ou TUF, RTX ou RX. La justification ? L'ajustement des MSRP du constructeur pour prendre en compte les nouveaux coûts des composants, les coûts opérationnels et logistiques, ainsi que les taxes d'importations. Il est également précisé que des modèles supplémentaires pourront être impactés à leur tour d'une hausse de leur prix au fur et à mesure que le premier trimestre avance... Ô Joie !

En soi, cette annonce ne fait qu'entériner des prix très élevés souvent déjà constatables en magasin et depuis le départ déjà bien au-delà du MSRP fixé par le fournisseur du GPU. Pour tempérer un peu, ASUS est le seul pour l'instant à avoir annoncé une telle hausse, à voir si cela restera un « événement » isolé ou si d'autres constructeurs suivront prochainement l'exemple... Mais vu les conjonctures sur le marché du semiconducteur et la hausse générale des prix chez les différents acteurs majeurs au cœur de la production, il ne faudrait pas trop se faire d'illusions non plus, d'autant que 2021 semble bien parti pour reprendre en partie le scénario de 2018 ! (Source)