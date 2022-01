La RX 6500 XT sera la prochaine carte à arriver dans le catalogue Radeon, un modèle qui se veut destiné aux joueurs les moins fortunés avec son MSRP officiel de 199$. Hélas, il semblerait qu'il faille plutôt s'attendre à des tarifs en magasin compris entre 300 et 350 €, ce qui commence à faire bien cher, d'autant plus pour une carte qui souffrirait de plusieurs handicaps sur le plan technique, notamment la présence apparente d'un port PCIe 4.0 x4, en sus d'un bus mémoire de 64-bit et de seulement 4 Go de GDDR6... Voilà qui risque tout de même d'être bien léger et dur à faire valoir auprès des joueurs, bien qu'on ne se fasse pas trop de soucis pour AMD, vu les circonstances, la carte se vendra sûrement sans aucun mal.

En attendant de pouvoir passer la RX 6500 XT au crible et pouvoir déterminer s'il y a bien lieu de critiquer AMD pour ces choix étranges, et presque insultants, Hardware Unboxed a eu l'idée d'expérimenter un peu avec sa prédécesseur, la RX 5500 XT, qui existe en 4 Go et 8 Go sur un bus 128-bit, et dont le port physique PCIe x16 est câblé en PCIe 4.0 x8. L'objectif est donc comparer le comportement de la carte en fonction de la capacité mémoire et du port PCIe, en effectuant une série de tests tout à tour en PCIe 3.0 x4, PCIe 4.0 x4 et PCIe 4.0 x8. Alors, ça donne quoi ?

Comme on peut le voir, les écarts varient évidemment en fonction des titres. L'impact en passant de PCIe 4.0 x8 à PCIe 4.0 x4 est dans l'ensemble parfaitement visible, mais il est intéressant de noter qu'il est souvent beaucoup plus important avec le modèle 4 Go, et c'est donc celui-ci aussi qui souffre le plus du passage en PCIe 3.0 x4 ! Un point qui a de l'importance, puisqu'il est y a fort à parier que beaucoup (la majorité ?) des futurs acheteurs souhaitant acquérir une RX 6500 XT posséderont également une plateforme uniquement compatible PCIe 3.0. Ne pas oublier aussi que les APU Ryzen 5000 d'AMD limiteront systématiquement le système au PCIe 3.0. De toute évidence, une RX 6500 XT promet ainsi d'être fortement diminuée dans de nombreux cas de figure et sera par conséquent peu recommandable...

Bref, s'il faut s'attendre à ce qu'une RX 6500 XT fasse potentiellement tout de même un peu mieux qu'une RX 5500 XT dû au changement d'architecture, le test de Hardware Unboxed prouve déjà que la carte sera aussi fortement contrainte par sa configuration matérielle, en fin de compte plutôt outrageuse pour une carte de 2022, même en entrée de gamme !