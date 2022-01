La RX 6500 XT a été annoncée par AMD lors du CES 2022, la plus petite des Radeon en date pour les joueurs sur desktop et donc la carte la plus abordable du lot avec un MSRP officiellement de 199 $ - par ailleurs identique à celui de la RX 480 (2016), RX 580 (2017) et de la RX 5500 XT (2019), une catégorie dont elle devrait aussi largement reprendre les performances pour jouer en 1080p. Mais c'est également une carte RDNA2 qu'AMD semble très clairement avoir conçu en cherchant à réduire les coûts de fabrication au minimum, comme peuvent en témoigner les sacrifices déjà apparents et plus ou moins gros.

Quand bien même la carte utilise un 6 nm qu'aucune autre Radeon n'exploite à ce jour, elle a perdu au passage la capacité à encoder en H265/HEVC et H264 en 4K, et décoder en AV1, ce dont les prédécesseurs étaient toutes pourtant parfaitement capables (sauf pour l'AV1) ! Avec ceci, la RX 6500 XT aura aussi un bus de seulement 64-bit, on est bien loin du bus 256-bit de l'époque Polaris, le tout avec seulement 4 petits Gio de GDDR6 et un port PCIe 4.0 potentiellement bridé 4 lignes.

Bon, à 199 $/€, on serait certes (presque) prêt à faire (encore) quelques concessions, rien que dans l'espoir de pouvoir profiter d'un GPU à prix raisonnable en cette période difficile, mais cela fait longtemps que le concept de tarif conseillé a perdu tout son sens pour les cartes graphiques et l'on pouvait effectivement déjà se douter que la RX 6500 XT risque fort de ne pas arriver dans le commerce au prix « espéré » par AMD. Un sentiment qu'ASUS Allemagne vient aujourd'hui renforcer, la branche teutonne du constructeur taiwanais ayant révélé les prix conseillés pour deux de ses références de RX 6500 XT pour l'Europe. La première, une TUF Gaming RX 6500 XT, donc une carte d'un segment profitant en principe au moins de quelques atouts, tels que deux BIOS, des fréquences plus élevées et peut-être des composants de meilleure qualité, celle-ci sera proposée à partir du 19 janvier pour 334 €. La seconde, une Dual RX 6500 XT, représentant cette fois-ci l'offre entrée de gamme et basique traditionnel d'ASUS, cette référence vous coutera 299 € à partir du 19 janvier.

Eh oui, cela représenterait bel et bien un surcoût de 50 % par rapport au MSRP fixé par AMD et ce pour une offre basique... Clairement, le ton est donné et il est à craindre qu'ASUS ne soit pas seul à vouloir pratiquer ce genre de prix gonflé ! En sus, ça rendrait également la position de la RX 6500 XT d'autant plus inconfortable face à la RTX 3050, qui lui est déjà supérieure sur le papier, mais avec un MSRP de 249 $. Quoique, il ne faudrait pas trop se faire d'illusion non plus, si la RX 6500 XT devait réellement se vendre pour 299 € minimum dans le commerce, vous pensez bien que la RTX 3050 n'y sera jamais proposée au prix conseillé suggéré par NVIDIA. En appliquant une inflation semblable, la RTX 3050 coûterait plutôt ~370 $... Le film d'horreur continue !