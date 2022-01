Si Alder Lake présente quelques soucis de compatibilité en matière de DRM du fait de la disparition des extensions SGX, le bond architectural réalisé par la nouvelle génération est colossal, ce qui se traduit en gains de performances sur tout la gamme. Or, si le dernier score du Celeron G6900 affichait 4,4 GHz et était drôlement suspect puisque le bousin — normalement cadencé à 3,4 GHz — n’est pas compatible avec le Base Frequency Boost (du fait d’une absence totale de Turbo Boost sur le modèle), voilà que le clocker renommé der8auer apporte une explication à la chose.

En effet, via une vidéo TonTuyal, l’expert explique que, si l’overclocking est impossible via le coefficient multiplicateur (la méthode la plus stable et recommandée), il demeure fonctionnel via la Base Clock, bien que limité aux mobales Z690. Ainsi, le charmant dual core a pu bondir à 5 338 GHz grâce à une BCLK de 157 MHz multiplié par son coefficient fixe de 34, soit un gain de 57 % ! Avec 1497 points sur Cinebench R20, cela place le bousin au niveau d’un 6600K en multicœur — pour un tarif officiel de 64 $.

Der8auer ne s’est pas arrêté en si bon chemin, car un i3-12100 (4+0c/8t @ 4,4 GHz initialement) a aussi été trituré, pour un résultat final de 5,39 GHz et 4164 points, soit un peu plus que performances d’un Ryzen 7 2700X — et un tarif officiel de 129 $. Appétissant ? À première vu, oui ; mais il faut également rajouter le prix du kit DDR5, dont le rôle est loin d’être anodin pour les performances, et de la mobale, la ROG Maximus Z690 Apex utilisée étant également loin d’être abordable. Si jamais vous avez envie de bidouiller et planifiez une mise à jour CPU probable, pourquoi pas ; mais, dans le cas contraire, mieux vaudra opter pour une configuration plus équilibrée... ce qui devrait également alléger votre budget refroidissement, le watercooling étant de mise chez notre YouTuber du jour. (Source : Tom’s Hardware)