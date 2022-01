Ce sont les soldes d'hiver, paraît-il ? Peut-être LA bonne nouvelle pour nos portefeuilles, à l'heure ou l'essence flambe, enfin son prix, l'électricité suivant le même chemin (ce qui ne nous arrange pas avec nos CPU et GPU testiboulés...) et que le télétravail bat son plein en pleine période de cagarelle. Alors, ferons-nous des affaires ou ne ferons-nous pas ? Il est temps de voir ce qu'on vous a pécho chez nos partenaires préférés.

Et on attaque par du stockage, de chez Gigabyte, dont deux produits proposés. D'abord, vous trouverez le gros, Aorus Gen4 de 1 To affiché sous les 120 € (d'un poil de fion...). Ce modèle au format M.2 embarque un contrôleur Phison PS5016-E16, qui permettra à son Giga de NAND 3D TLC de galoper 5000/4400 Mo/s en lecture et écriture séquentielles. Les accès aléatoires seront de plus de 700K IOPS dans les deux sens. Il dispose bien entendu d'un cache DD4 de 1 Go, propose une garantie de 5 ans ou 1800 TBW comme toujours. Là, nous sommes à 119,99 € chez Cdiscount.

Ensuite un petit SSD classique, SATA, de 256 Go. Il porte la référence GP-GSTFS31256GTND et est équipé de puce TLC. Pas de cache DRAM pour ce modèle d'entrée de gamme, capable de mouliner jusqu'à 500 Mo/s en lecture séquentielle, et 420 Mo/s en écriture. Les accès aléatoires seront pour leur part de l'ordre de 80K IOPS. On n'en sait pas plus, si ce n'est qu'il dispose d'une garantie de 3 ans ou 100 TBW durant cette période. Le prix est de 22,99 € chez Cdiscount et c'est pas mal pour un petit upgrade !

On n'échappe pas aux incontournables Ryzen 5000, qui dans l'attente de leurs remplaçants font toujours de la résistance. Et pourquoi ne pas se payer un petit 5600X ? Cet hexacore cadencé à 3.7 GHz (jusqu'à 4,6 GHz en boost) est le compagnon idéal pour une configuration de jeu qui en a ! Il est également suffisamment armé pour vous permettre de travailler un peu, entre deux parties. Il passe sous les 300 € grâce au code "25DES299" chez Cdiscount et sera livré en boîte avec son dissipateur Wraith Stealth. S’il vous fait de l'oeil, sortez votre CB et dépensez 287 € pour ce petit joujou. Mais n'oubliez pas le code promo ! Notre lien est juste en dessous lui.

Il vous faut certainement un boîtier, parce qu'une configuration sur la table ce n’est pas l'idéal. Cdiscount, toujours lui, nous propose un Fractal Meshify C à bon prix. Le modèle n'est pas tout jeune, puisque nous l'avions testé en 2017, mais reste toujours dans le coup. Il ne prend pas trop de rides avec son desgne en diamant méshé, finalement assez sobre une fois la façade passée. L'équipement est simple, et les performances qu'il offre sont assez sympathiques. Bref, c'est un modèle que nous apprécions toujours et il est à 69,90 € en ce moment

Voici un excellent écran de chez Gigabyte, plutôt réputé pour ses qualités, à un prix intéressant en ce moment. Il s'agit du M32U, modèle IPS de 32" UHD (3840x2160), mais qui n'est pas incurvé si vous recherchez ce style d'affichage. En vrac il propose un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une compatibilité AMD FreeSync (Pas officiellement GSync, mais ça fonctionne) et HDR400. Vous trouvez deux ports HDMI 2.1, un DisplyPort 1.4 et un Port USB Type-C. Le petit plus ici, c'est la présence d'un switch KVM, qui sera bienvenue si vous possédez deux PC, mais pas de place pour deux setups complets ! Le prix demandé est de 679,99 € chez Rue du Commerce (contre 870 € en général), et la livraison est offerte.

Petit tour chez Rue du Commerce, qui propose des kits de mémoire G.Skill Aegis à bon prix. Nous retrouvons la version 2x8 Go 3000 Mhz C16 à 54,90 €. Dans la même famille, vous trouverez les grandes soeurs, qui sont elles en duo de 16 Go, cadencé cette fois à 3200 MHz c16 toujours. Là, le prix est de seulement 95,12 € (hors frais de port chez RDC), ce qui est vraiment intéressant. Nous avons longtemps proposé cette référence à très bon prix et aux performances convenables en général. Mais ne vous laissez pas tromper, c'est un autocollant qui se trouve sur les puces ! Quoi qu'il en soit, nos liens sont en dessous.

Bon, vous êtes peut-être l'un des heureux chanceux à avoir dégoté une carte graphique next gen à bon prix. Problème, il vous manque l'alim ! Alors qu'est-ce qu'on fait ? On va chez Amazon, par notre lien de préférence, et on se rend sur la page de NZXT. Là vous trouverez une C850, 850W donc, certifiée 80+ Gold, au système de ventilation hybride, qui sera capable de vous procurez tout le jus nécessaire pour les 400W que pompera votre GPU ! Et le bol que vous aurez, c'est qu'elle est soldée à 89,99 €. Notre lien est en dessous si vous vous laissez tenter.

On va finir en vrac par du stockage et de la ram. En premier lieu chez Cdiscount, vous trouverez un kit de 32 Go de Klevv Bolt X, cadencé à 3600 MHz C16. Ce kit assez classe est dépourvu de toute DEL, mais saura vous satisfaire par ses capacités. D'ordinaire vendu autour des 165 €, vous le toucherez à 119,99 €.





On trouve ensuite un petit Crucial P5 de 1 To embarquantun contrôleur Micron DM01B2 et des puces TLC 3D 96 couches de la maison elles aussi. On aura droit à une puce de 1 Go de LPDDR4 pour le cache et d'un cache adaptatif SLC en plus. Les performances brutes sont annoncées à plus de 3 Go/s en lecture et écriture séquentielles sur ce modèle. Les accès aléatoires sont pour leur part annoncés à 250K IOPS et 500K IOPS en lecture et en écriture. Le modèle dispose d'une garantie de 5 ans ou 600 TBW seulement durant cette période. Si vous cherchez du stockage véloce et pas cher, voici notre lien vers Amazon.

Ça manquait de RGB, et voilà que nous passons à côté des XLR8 Gaming EPIC-X RGB de chez PNY ! Nous seulement le kit est beau dans sa robe blanche, mais il vous en mettra plein les yeux avec ses effets de lumière ! La version proposée est cadencée à 3600 MHz C18, mais un rapide tour dans le bios permettra de gagner en perf sans trop se fatiguer. Le kit de 2x8 Go est proposé à 72,99 € chez Cdiscount.