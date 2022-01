En fin d'année dernière, en novembre, on apprenait qu'un container de cartes graphiques EVGA RTX 30 avait été dérobé en octobre. Sur la route qui mène de San Francisco en Californie du Sud, la cargaison avait été volée, EVGA avait signalé que ça comportait des cartes allant de 330 à 1960 dollars US. Elles ont été retrouvées un peu par hasard, en vente dans une grande enseigne vietnamienne. Première puce à l'oreille, le magasin proposait des prix plutôt attractifs, avec une garantie de seulement un mois. Déjà on n'est pas du tout dans la politique d'EVGA. Et surtout le stock était énorme alors que le sensignes peinent à rentrer des cartes.

Un client s'est amusé, après achat, à prolonger la garantie avec le numéro de suivi, et la réponse immédiate du site EVGA ne s'est pas fait attendre :

On October 29, 2021, EVGA GeForce RTX-30 Series Graphics Cards were stolen during a shipment. The serial number you are attempting to check warranty status on is determined to be from that shipment.

Le numéro de série rentré a été identifié comme appartenant à une des cartes volées. Et le magasin qui a fait ça sait pertinemment comment il a acquis son stock, surement à prix très compétitif, et doit avoir les fesses bien serrées à présent que la supercherie a été levée. L'histoire ne dit pas si le magasin a restitué les cartes à EVGA, mais on les a retrouvées ! (Source via VDCZ)