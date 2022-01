Commençons par se rappeler que l'usine d'ASML située à Berlin — où son fabriqués des composants mécaniques et optiques pour les scanners lithographiques EUV et DUV du constructeur — a très récemment été touchée par un incendie. Heureusement, celui-ci a rapidement été contenu par les pompiers et a seulement touché une partie du bâtiment, mais y a tout de même occasionné quelques dégâts matériels, sans oublier que l'incident a fort certainement compromis l'environnement stérile dans lequel doit impérativement se faire ce type de production ultra sensible. En début de semaine dernière, ASML n'avait pas encore été en mesure de communiquer immédiatement sur l'étendue des dégâts, il a tout de même fallu plusieurs jours pour mener l'enquête et faire un bilan de la situation. C'est désormais chose faite, le numéro 1 mondiale de la fabrication de machines lithographiques s'est fendu vendredi dernier d'un communiqué officiel sur cette affaire.

Un TwinScan NXE:3400B, un engin taillé pour la production à EUV en 7 nm et 5 nm. Eh oui, c'est plutôt gros.

La bonne nouvelle, c'est que la production des composants pour les machines DUV a pu être redémarrée, la partie concernée de l'usine n'ayant pas du tout été affectée par l'incendie. La mauvaise, c'est que le feu a touché une partie de l'usine où sont fabriquées les pinces à wafer des scanners EUV d'ASML. Le constructeur est toujours en train d'élaborer un plan de relance pour cette partie de la chaine de production et n'a pas encore de date provisoire de redémarrage à donner pour le moment, ce qu'il fera uniquement dès lors qu'un plan concret aura été établi.

C'est assez indéniablement une mauvaise nouvelle particulièrement pour les fondeurs qui convoitent et jouent des coudes pour se procurer ce type d'équipement de luxe fortement sollicité à partir du 5 nm, à savoir TSMC (le plus gros client), Intel et Samsung. Évidemment, ASML assure qu'il fera de son mieux pour minimiser l'impact pour ses clients, à la fois en matière de production et de service. L'entreprise en dira plus le 19 janvier prochain, le jour de l'annonce des résultats pour Q4 2021 et du bilan de l'année passée, ainsi que des prévisions pour 2022, qui n'a donc pas trop bien commencé.

Pour les curieux et pour se (re)donner un peu plus de contexte, voici une vidéo très récente expliquant comment ASML assemble ses précieuses machines EUV — outils qui valent au moins 150 millions de $/€ l'unité !