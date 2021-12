MSi se serait sûrement bien passé de ça, mais ce qui nourrit les indiscrétions fait partie du jeu : les fuites sont monnaie courante. Alors que le CES approche à grands pas, encore en dématérialisé puisque le COVID fait encore chier la planète, n'en déplaise aux grincheux nihilistes, voilà qu'une preuve supplémentaire de l'existence de la RTX 3090 Ti vient de tomber via l'entremise de Sainte Tante Artémise MSi. Le modèle Supprim X a été cité dans des documents, confirmant par la même occasion la présence des 24 gigots de GDDR6X.

La date est également clairement citée, le 27 janvier, avec les heures de fin de NDA, 6h PT, 15 CET et 22h CST. Donc c'est 15 heures dans nos contrées, préparez les biftons et le gros coup de teuch pour en toper une. En soi, posséder une telle somme est déjà un challenge ardu, mais ce marché de niche dans la niche trouvera sa cible, au pire les scalpers et autres mineurs kidnapperont le stock en moins de temps qu'il ne faut pour le dire.

Pour rappel, la carte embarquera un GA102 complet, et de la GDDR6X à 21 Gbps, cela suffirait-il à expliquer le TGP de 450 W ? Nous verrons quand les cartes seront là ! (Source VDCZ)