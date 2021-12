Pascal revient en noir et blanc, dans un cliché ouh-my-gad-HD

Si vous aimez les photos de semiconducteurs, alors il y a fort à parier que vous connaissiez Fritzchens Fritz : un amateur de photos (dans le domaine public !) de processeurs en tout genre, désormais habitué à notre Comptoir. Cette fois-ci, c’est à une « vieille » Pascal de passe dans notre bar : le GP100, intégré dans les Tesla P100, le haut de gamme côté professionnel du caméléon de... 2016.

Gravée en 16 nm de TSMC, la puce intègre tout de même 15,3 milliards de transistors, formant 3840 cœurs CUDA pour 60 Stream Multiprocessors : encore un sérieux bousin à une époque où Turing est remis au goût du jour. Ainsi, nous retrouvons un cliché noir et blanc — prise de vue infrarouge obligeant — des 610 mm² du die, une parfaite illustration du pourquoi un GPU est (relativement) plus simple à concevoir qu’un CPU : alors que le premier cité doit accélérer du calcul peu régulier (comprendre, des branchements de partout) en monocoeur — une tâche pour laquelle vous pouvez contacter Intel/AMD/Arm si vous avez des bonnes idées à ce sujet... –, le cartes graphiques sont des machines à débit, dont la réplication pure et simple de blocs de base suffit à garantir une évolution des performances en utilisant la place supplémentaire acquise grâce aux progrès technologiques de lithographie.

Ainsi, le die principal dévoile des structures relativement régulières mêlant unité de calcul et mémoires tampons, les contrôleurs PCIe étant visibles sur le bas droit de la puce, et ceux pour la HBM sur les extrémités droites et gauches. Justement, la mémoire également eu droit à son cliché, de quoi admirer la régularité des motifs employés caractéristique des designs des caches sur silicium. Un vrai plaisir !