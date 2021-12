NVIDIA a lancé la RTX 2060 12 Gio il y a trois semaines, sans tambour ni trompette, et en général ça cache quelque chose. D'ordinaire prolixe, le caméléon n'a pas fait de grandes dissertations pour le lancement de cette carte. La question est donc de savoir à qui se destine réellement cette carte : aux joueurs ? Aux mineurs ? Si vous vous souvenez, elle possède un GPU de RTX 2060 SUPER, mais le bus mémoire de la RTX 2060, soit 192-bit et la firme a doublé la quantité de VRAM. Niveau performance, on devrait se retrouver entre ces deux références. On se souvient aussi que la RTX 3060 avec ses 12 Gio se retrouve souvent en difficulté en QHD et plus du fait de manque de puissance du GPU, bien avant une quelconque saturation de la VRAM. On ne voit pas pourquoi la RTX 2060 12 Gio échapperait au même traitement, surtout que le GPU est moins fourni que l'Ampere.

Techspot a fait son test et il est sans appel, le gain en jeu par rapport à la RTX 2060 6 go est dû aux cuda cores, ou au bus mémoire par rapport la RTX 2060 SUPER, mais pas la quantité de VRAM. Il est juste dommage que notre confrère n'ait pas testé les jeux à base d'ID Tech comme celui employé dans les Doom (Eternal le plus récent), ou un The Witcher 3 moddé avec le Texture Reworked, puisque ce sont des cas où la VRAM est capitale et nécessaire pour lancer les presets les plus hauts. En tout cas s'il l'a fait, puisqu'il n'affiche que les graphiques de 6 jeux tout en annonçant en avoir testé 12 sans les détailler, c'est dommage de ne pas avoir tout mis.

Malgré tout, le test confirme que la carte est à l'aise en FHD, ça semble plus compliqué en QHD selon les titres, mais en ce moment où le choix s'impose juste par la conjoncture de la disponibilité et de vos revenus, les cartes trouvent rapidement preneur, et n'apparaissent quasiment plus en stock. Ça fait un an que ça dure, et rien n'indique que ça va changer.