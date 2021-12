no ragotz

Après les rumeurs des très probables Threadripper 5000, les futurs CPU très haut de gamme des rouges, c’est cette fois au tour des GPU de faire parler d’eux. En effet, pénurie obligeant, les designeurs de puces graphiques ont préféré s’en mettre pleins les poches avec des modèles coûteux vendus à une marge confortable - quand les scalpers et autres intermédiaires ne s’en mettent pas non plus pleins les fouilles au passage. Pour autant, l’entrée de gamme n’est pas morte, en témoignent ces nouveaux bruits de couloir concernant la supposée RX 6500 XT, dont un premier rendu de la puce Navi 24 a fuité, un fameux die shot comme le disent les Américains.

Au menu, une sacrée bouille de pixels dont nous pouvons extirper le nombre de Compute Units : 16, comportant chacune 64 Stream Multiprocessors, pour un total de 1024, le tout dans 141 mm² à peu près. L’infinity cache serait toujours de la partie avec 16 Mio, entraînant un bus mémoire toujours plus réduit : 64-bit, de quoi interface 4 Gio (seulement) de GDDR6. Cela sera-t-il suffisant pour assurer des performances optimales ? Avec, comme cible, les ordinateurs portables et les config' d’entrée de gamme, la réponse sera apportée par les prochains tests, mais nous pouvons d’ores et déjà douter de la pérennité de la solution, sans parler du Ray Tracing...

Au niveau des dates, la sortie présumée est donnée pour le 17 janvier, suite à la probable annonce le 4 janvier au CES 2022, coinjointement à une RX 6400 basée sur ce même die. Espérons que le stock soit également au rendez-vous, ce qui est loin d’être une certitude quand le concurrent NVIDIA lance, de son côté, un refresh pas franchement alléchant de la RTX 2060 de génération précédente. Affaire à suivre ! (Source : VideoCardz)