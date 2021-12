Alors qu'on n’a toujours pas de date pour les petits Alder Lake, voilà que les Core i3-12100 et 12300 auraient été testés par Chiphell. Avant le lancement de la génération Alder Lake, les fuites ne portaient que sur les benchmarks CPU-Z et Cinebench. Il n'y a pas de raison que ça change, aussi, les petits Core i3 du jour ont été passés sur le banc de test avec la même recette, plus quelques ajouts.

La différence entre le 12100 et le 12300 réside dans les 100 MHz supplémentaires en boost du plus gros sur le plus petit. Sortis de ça, ils conservent les 12 Mo de cache L3, et les 4 coeurs Golden Cove que l'on connait aussi sous le nom de coeurs-P, avec 8 threads liés à l'hyper-threading. Ils ont été confrontés aux 5600X (6 coeurs Zen 3 + SMT), 3300X (4 coeurs Zen 2 avec SMT), mais aussi les 4350G et 5350G, les APU quadcores Zen 2 et Zen 3.

Sur CPU-Z, les Core i3 Alder sont les plus rapides des quadcores, la phrase tient aussi pour Cinebench R20 et R23. Et sous CS GO, c'est vrai avec un écart plutôt conséquent sur le troisième, le 5350G. Ça ne fait que renforcer l'idée que pour du petit CPU, ils devraient donc dépoter, et que leur achat pourrait être plombé par les prix ahurissants de la DDR5, à moins que l'on trouve des cartes B660 avec DDR4 (ce qui semble le cas), auquel cas il sera intéressant de voir l'impact d'une telle mémoire sur les perfs. Pour autant, les tests ont été menés avec de la DDR4 4266 signée Apacer NOX.