Hier, les RTX 2060 12 Gio sont arrivées sur le marché, avec les specs qu'on leur connait : un TU106 de RTX 2060 SUPER avec les 2176 cuda cores, et 12 Gio de GDDR6 sur bus 192-bit, comme la RTX 2060 originelle. Le comparatif avec la RTX 3060 et la RTX 2060 SUPER est pertinent, lorsque nous avions testé la première citée, nous avions vu qu'elle était 5% plus véloce que la RTX 2060 SUPER, la RTX 2060 12 Gio ayant un bus mémoire plus faible, malgré la plus grosse quantité de VRAM, on s'attend à ce que la nouvelle venue soit entre 5 et 10 % moins véloce que la RTX 3060.

Pour autant, si on regarde les prix en France, on trouve les modèles customisés - il n'y a pas de Founders Edition probablement pas assez rentable compte tenu des sous engrangés par les customisées - elles naviguent entre 640 et 680 € sur le groupe LDLC, pas du tout le meilleur marché, et pas encore en vente sur les autres gros sites comme CDiscount. Chez Amazon, elles sont autour des 1000 €.

Pour faire le bilan, avant la seconde explosion de la bulle mining il y a plusieurs semaines, on trouvait sur le Neeed systématiquement et de manière continue, des RTX 3060 de 579 à 599 €. On en vient donc au même bilan, les cartes sont trop chères par rapport à la situation d'il y a quelques semaines, elle-même déjà abusée et abusive. Et elles filent vite, mais on ne sait pas dans quelles mains, celles de joueurs ou celles des mineurs ? Si encore les joueurs en profitaient, vu la complexité de trouver une carte de remplacement lorsque la vôtre est en rade ou insuffisante pour jouer dans vos conditions, mais rien n'est moins sûr.