RX 6500 XT, RTX 3080 12 Go et RTX 3070 Ti 16 Go se précisent !

Comme d'habitude, des informations soumises à l'EEC viennent confirmer à demi-mot l'existence future très probable et généralement plus ou moins imminente de plusieurs cartes graphiques sur les rails ! Mais comme à chaque fois, il convient aussi de rappeler que cet enregistrement auprès de l'organisme n'équivaut pas à commercialisation assurée, les plans peuvent toujours changer. On a vu passer beaucoup de rumeurs ces derniers temps à propos de nouvelles versions de GeForce RTX existantes avec plus de VRAM à bord, notamment la RTX 3080 et la RTX 3070 Ti.

La première embarque à ce jour 10 Go de GDDR6X, une quantité jugée insuffisante par beaucoup pour une carte de ce calibre. Les rumeurs supputaient jusqu'à présent qu'il y en aurait 12 pour la version ainsi rénovée, un mini upgrade (pas bien fou, mais un upgrade malgré tout) que l'enregistrement de plusieurs références par GIGABYTE auprès de l'EEC vient désormais confirmer. Reste à voir s'il s'agira vraiment toujours de GDDR6X, ou de GDDR6, peut-être avec un bus plus large pour compenser.

La RTX 3070 Ti actuelle embarque autant de mémoire qu'une RTX 3070, à savoir 8 Go, mais avec de la GDDR6X 19 Gb/s au lieu de GDDR6 14 Gb/s. Malgré tout, on se doute bien que beaucoup auraient également préféré une quantité plus importe de mémoire, 8 Go pouvant de nos jours facilement et rapidement devenir un facteur assez limitant, bien avant le GPU lui-même. Ici, l'information donnée par GIGABYTE à l'EEC indique que la nouvelle RTX 3070 Ti embarquerait pas moins du double que l'original, soit 16 Go ! Idem, allez savoir si ce sera toujours de la GDDR6X ou plutôt de la GDDR6 sous le capot. Si un changement semble peu probable, de nos jours tout est clairement possible ! Cela dit, échanger un peu de bande passante en échange de beaucoup plus de capacité ne gênerait pas tout le monde non plus.

Accessoirement, GIGABYTE mentionne aussi dans son référencement plusieurs RX 6500 XT, l'une des deux futures cartes RDNA2 d'entrée de gamme prévues notamment pour lutter avec la future RTX 3050 sur le segment du gaming 1080p et qu'AMD devrait annoncer lors du CES 2022. Le carte utiliserai du Navi 24 avec 1024 unités de calculs et de la GDDR6 sur un bus 128-bit, et GIGABYTE confirme ici qu'elle en embarquera au moins 4 Go.

Maintenant, la première grande question est « combien est-ce que ça va coûter ? » ! Comme à chaque fois, il y aura sans aucun doute la théorie du prix conseillé, puis la pratique en magasin. Il ne fait déjà presque aucun doute que les nouvelles RTX seront plus chères que les premières. Finalement, on pourrait déjà aussi se demander si l'on verra vraiment la couleur de ces cartes sur les étalages... (Source)