Il y a deux semaines, on apprenait, sans la moindre confirmation officielle, qu'AMD préparait deux cartes RDNA 2 déclinées vers le bas de la gamme. Les RX 6400 et 6500 XT seraient les élues, avec respectivement 768 et 1024 unités de calcul via la déclinaison du NAVI 24, 16 Mo d'Infinity Cache, et un zouli bus 64-bit. Ce sont des données non validées, les cartes n'étant annoncées que sur la toile, mais si elles doivent arriver un jour, elles devraient être dévoilées lors du CES prochain dont on ne sait pas s'il sera en version physique ou dématérialisée compte tenu de l'explosion COVID actuelle.

Les rumeurs envoyaient ces cartes directement en Q1 2021, mais sur Bilibili, on a semble-t-il, quelque chose de plus précis, la probable proximité/promiscuité de ces sites avec les constructeurs ne doit pas y être étrangère. Il y est mentionné que la RX 6500 XT arriverait en janvier, et la RX 6400 en mars. Possédant 4 Go de VRAM, les cartes ne seraient pas candidates au minage de l'Ethereum. Il y a d'autres cryptos, ne soyons pas si joyeux !

La lutte en bas de gamme devrait être chaude, puisque que NVIDIA on devrait avoir droit à la RTX 3050, tandis que chez Intel, c'est l'Arc A380 qui devrait se pointer. Quand on en arrive à s'éclater avec une lutte de bas GPU, c'est que la fin est proche !

