Si d'aventure vous étiez à la recherche d'un Glacier One surmonté des ventilateurs MP de Phanteks et leur cadre Halos D-RGB, vous aurez certainement remarqué que celui-ci existait jusqu'à présent uniquement en blanc. Presque un an (déjà) après s’être lancé sur le marché de l'AIO, Phanteks comble aujourd'hui ce vide avec une variante en noir du Glacier One MPH, elle s'appelle tout simplement Glacier One MPH Black ! Qu'est-ce qui change ? Techniquement, absolument rien. C'est toujours le même AIO construit autour d'une pompe Asetek Gen 7 PWM et proposant les tailles suivantes pour son radiateur : 240, 280 et 360 mm. Les raccords sont rotatifs à 90°, la pompe est low profile et peut être vêtue d'un couvercle de décoration à fixation magnétique avec éclairage D-RGB à miroir sans fin. La compatibilité est de mise pour tous les sockets sockets mainstream du marché, ce qui inclut désormais aussi le nouveau LGA1700.

Esthétiquement, c'est la même aussi, sauf que le blanc a donc laissé la place au noir, et les ventilateurs MP blancs sont donc devenus presque tout noir, sauf pour les pales, avec un cadre Halos D-RGB noirs pour chacun, le tout toujours attaché à la chaine pour un câblage moins casse-pied. Ce sont ces fameux cadres Halos qui apportent les loupiottes au radiateur et rendent accessoirement l'ensemble un peu plus propre, les ventilateurs eux-mêmes ne sont pas illuminés. Attention, ce cadrage de chaque ventilateur ajoute forcément un peu d'épaisseur, un point à surveiller si vous êtes déjà très limite. Certaines licornes seront peut-être déçues de voir que Phanteks n'a pas profité de cette occasion pour proposer un Glacier One avec du ventilateur haut de gamme T30 Ultimate ainsi D-RGBisé, histoire de compléter le Glacier One T30 qui existe déjà. Mais qui sait, ça finira peut-être encore par arriver. En attendant, le nouveau Glacier One MPH Black vous coûtera 149,90 € pour 240 mm, 159,90 € pour 280 mm et 199,90 € pour 360 mm. Tous seront disponibles dès ce mois-ci.