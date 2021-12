Une fois n'était donc pas coutume, si le CES 2021 fut 100 % virtuel (et pas bien intéressant, il faut le reconnaître), le salon 2022 reviendra également sous une forme physique (sauf cas de force majeure de dernière minute, évidemment), avec plus de 1800 entreprises et de visiteurs (vaccinés) du monde entier déjà enregistrés. À titre indicatif, le CES 2020 avait pu apprécier plus de 4400 exposants et la présence de plus de 170 000 personnes ; le CES 2021 100 % virtuel avait forcément beaucoup moins emballé les foules, avec seulement 1960 exposants et une fréquentation virtuelle d'environ 70 000 âmes.

Bref, si battre les chiffres de la dernière édition post-COVID semble difficile vu le contexte, il ne devrait en revanche pas être trop compliqué de faire mieux que l'année précédente. En ce qui nous concerne, virtuel ou physique, cela ne changera rien, nous serons dans tous les cas présents pour vous rapporter les annonces (ou se lamenter de leur absence) des fabricants qui nous intéressent et qui ne manqueront certainement pas ce grand rendez-vous annuel orienté grand public.

Certains d'entres nous aussi sont prêt à aller faire la teuf à Vegas !

Parmi le trio qui nous tient le plus à coeur, Intel est pour l'instant le seul a être déjà affiché sur le programme du CES 2022. Ça se passera le 4 janvier de 19h à 19h45 heure de Paris, ou 10h à 10h45 heure de Las Vegas. Attention, il s'agit d'un événement réservé à la presse. Accessoirement, le fondeur devrait aussi tenir un prébriefing pour la presse le 15 décembre pour couvrir les sujets qui seront discutés le 4 janvier. À nous les fuites ! Et sinon, qu'attendre de la part d'Intel au CES ? Des GPU dédiés, bien entendu, avec les premières Arc Alchemist. Potentiellement, Intel commencera par le segment mobile. À défaut, il faudra donc peut-être se contenter d'une simple date pour les cartes desktop... Enfin, certains y attendent aussi les Core 12000 non « K » de la 12e génération Alder Lake-S pour desktop (comme le i5-12400F que nous avons eu la chance de pouvoir tester en avant première dans sa version ES) et les premières déclinaisons Alder Lake-P pour la gamme mobile.

Bien que l'entreprise ne soit pas encore affichée au programme, il est déjà attendu qu'AMD tiendra sa conférence le même jour qu'Intel, mais deux heures avant, soit 8h PST ou 17h CET/UTC+1. On ne sait pas encore combien de temps celle-ci durera. Elle devrait dans tous les cas se terminer bien avant celle d'Intel. Chez AMD, nous pouvons anticiper de voir arriver les toutes premières puces Ryzen 6000, à commencer par les APU Rembrandt (l'après Cézanne et l'après-après Renoir), mais également les Ryzen 5000 (voire même 6000 si l'écart en perf le justifie ?) avec du bon 3D V-Cache ! Côté GPU, ce sont les petites RX 6500 XT et RX 6400 pour desktop qui devraient faire le show. Elles seront peut-être aussi accompagnées d'un p'tit blabla sur la suite de la roadmap, espérons-le. C'est tout, et c'est déjà plutôt pas mal !

Rien encore du côté de chez NVIDIA, ni date ni horaire n'ont encore circulé, pas même officieusement. Cela dit, on voit bien mal le Caméléon manquer le rendez-vous - qu'il avait officiellement fixé l'année dernière vers le milieu du mois de décembre. En tout cas, on attend aussi de voir arriver de belles choses chez NVIDIA, à commencer par une RTX 3080 Ti mobile basée sur du GA103S, suivie des RTX 3090 Ti 24 Go, RTX 3080 12 Go et RTX 3070 Ti 16 Go pour le catalogue desktop, histoire d'y rajouter une petite touche de complexité. Qu'en sera-t-il de la RTX 3050 ? Comme d'ailleurs chez les deux autres, on anticipe aussi pas mal d'autosatisfaction à grand renfort de superlatifs et d'« amazing/fantastic/unprecedented/unbelievable », avec quelques 2/3 informations pertinentes disséminées dans le blabla. Espérons donc que NVIDIA aussi prendra le temps de parler du futur, ne serait-de que brièvement.