Pour la première fois, une mise à jour majeure — la 21H2 — est sortie pour une version de Windows qui n’est pas la dernière en date, à savoir Windows 10, désormais remplacée par un Windows 11 dont, pourtant, les changements demeurent limités. Si les premiers retours annonçaient un flop monumental, en partie imputable à l’obligation de modules TPM rendant obsolète une bonne partie du parc informatique des particuliers, le Comptoir est spécialiste du croisement des sources (particulièrement de pastis et d’eau, avant le repas), car voilà de nouvelles données, tout droit provenues d’une régie publicitaire spécialisée pour le Microsoft Store.

Collectées sur un échantillon de 60 000 ordinateurs faisant tous mouliner un Windows, les données sont cette fois-ci plus nuancées. Windows 11 est affiché à 8,6 %, et le tout dernier Windows 10 21H2 fait son entrée pas si timide avec 3,7 %.





Quant à la comparaison avec les mises à jour précédentes, la onzième mouture ne s’en sort pas si mal : le taux d’adoption bas (facilement) celui du fiasco de la 1809 (qui a au passage, refroidi bien des utilisateurs, à voir l’évolution des adoptions pour la version suivante), mais n’a pas à rougir face à la 21H1 précédente, bien que la tendance générale soit à une migration de plus en plus lente avec le temps. Rendez-vous dans quelques mois pour un nouveau constat avec plus de recul ! (Source : AdDuplex via Generation NT)