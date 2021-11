La RTX 3050 pour desktop est une vieille rumeur qui circule depuis le début de l'année. Elle s'est partiellement concrétisée en mai dernier avec l'annonce des RTX 3050 et RTX 3050 Ti, mais uniquement pour les machines portables. NVIDIA avait alors visiblement changé de plan, à moins que la version desktop ne fût tout simplement pas encore au programme à ce moment-là. En tout cas, il a fallu attendre l'automne pour en entendre parler à nouveau des sources habituelles. Les bruits de couloirs supputaient alors une RTX 3050 avec une puce GA107-350 et une RTX 3050 Ti à base de GA106-150, mais aujourd'hui il s'avère que cette dernière serait est en réalité désormais pressentie pour une RTX 3050 - ou PG190 SKU 70 tel qu'il serait nommé en interne chez NVIDIA et ses partenaires. Par ailleurs, la carte embarquerait 8 Go de GDDR6.

Une information naturellement pas plus confirmée que la précédente, mais dont la source serait la même à avoir rapporté la nouvelle de la RTX 2060 gavée de 12 Go de mémoire - une carte censée arriver le mois prochain. Mais sera-t-elle réellement nommée ainsi ? Toujours selon cette source, la RTX 3050 présentée aujourd'hui aurait des performances dites supérieures à celle d'une GTX 1660 SUPER (pour vous remettre dans le bain, voici notre test de la carte), mais inférieure à celles de la future RTX 2060 12 Go. Autrement dit, la RTX 3050 serait prévue pour être une concurrente à la RX 6500 XT, qui elle aussi n'est guère plus qu'une autre rumeur récente à ce stade. La RX 6500 XT pourrait arriver le premier trimestre de 2022, tandis que la RTX 3050 est apparemment fixée au programme du second trimestre. Bon, si toutes les cartes des rumeurs se matérialisent, avec des nomenclatures et des capacités de VRAM qui iraient dans tous les sens, il faut admettre que la gamme de NVIDIA n'en deviendrait que plus complexe... Il ne manquerait plus que des variantes SUPER pour couronner le tout !

Naturellement, il ne faut pas oublier que c'est au début de 2022 qu'Intel va entrer en jeu avec ses cartes Arc. Nul doute qu'il y aura dans le tas au moins 1 modèle apte à concurrencer les cartes susnommées, qui cibleraient toutes le segment du gaming 1080p - un poil négligé ces derniers temps. Toutes posséderont sans doute des tarifs conseillés dans la tranche des 200 à 300 €, donc certainement des tarifs effectifs entre 400 et 600 € dans les conditions actuelles du marché. Youpi. Dur de contenir son excitation ! (Source)

Et il y aurait-il alors une carte de référence pour la RTX 3050 ?