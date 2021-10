La CMP 170HX fait parler depuis plusieurs mois maintenant, plus exactement, c'est depuis mars que l'on entend murmurer à propos de ce complément supputé à base de GA100 Ampere pour couronner la gamme de cartes minières CMP de NVIDIA. Plus d'informations techniques (toujours officieuses, bien entendu) avaient ensuite fait surface début juin, et c'est début septembre qu'on avait eu droit aux premiers visuels de la carte en question. Et aujourd'hui alors, qu'apprend-on ? Eh bien que la carte serait maintenant carrément en vente !

Pas n'importe où, mais en stock dans la contrée désertique et chaude (mais parfaitement vivable en ce moment) de Dubaï, où les régulations ne sont pas les mêmes qu'ailleurs et l'électricité est une ressource encore relativement abordable, et jusqu'à preuve du contraire, le minage n'y est pas illégal non plus désormais comme en Chine, ce qui a peut-être aussi fait des Émirats l'une des destinations de choix pour ce type d'activité. C'est potentiellement aussi ce flou législatif qui aurait permis la commercialisation d'une carte qui reste à ce jour parfaitement officieuse, n'ayant pas été présentée en bonne et due forme par NVIDIA (et ne le sera peut-être jamais, qui sait), contrairement au reste de la gamme CMP.

En tout cas, le revendeur d'origine dubaïote (mais qui est aussi présent à Singapour, au Canada et aux USA) aurait bel et bien cette fameuse CMP 170HX sous la main, visuels à l'appui. Pas qu'une, mais plus de 200 unités lors de la rédaction de ces lignes, apparemment obtenues directement des « usines » de NVIDIA, si l'on en croit la description. La carte ressemblerait bien à ce qu'on avait déjà pu voir en septembre, c'est-à-dire un format de carte de serveur avec une poignée, un carénage plat (argenté), un refroidissement purement passif et aucun I/O.

Le vendeur mentionne aussi quelques spécifications, comme la présence de la puce GA100-100-A1 avec seulement 4480 CUDA cores actifs (et 280 TMUs et 128 ROPs, 280 tensor cores), 8 Go de HBM2e avec un bus 4096-bit, le tout sur une interface PCIe 4.0. Le GPU moulinerait entre 1140 et 1410 MHz, la mémoire à 1458 MHz. Ce serait bien du GA100 castré volontairement ou partiellement défectueux, donc recyclé. La carte serait à alimenter avec un seul connecteur PCIe 8 pins, son TDP est annoncé pour 250 W. Les performances en minage seraient également celles attendues, à savoir de 160 MH/s et plus. À en croire les commentaires d'acheteurs, le vBIOS de la carte serait toutefois verrouillé, donc non bidouillable.

Voilà, pour finir, sachez que la carte est vendue pour 4300 $, avec une garantie de 1 an (étrangement, c'est plus que les 3 mois généralement offerts pour une carte CMP officielle), soit un peu moins du double du prix d'une RTX 3090, qui peut tout de même déjà atteindre 120 MH/s avec ethash après optimisation, mais en ponctionnant presque 300 W. Les mineurs sauront quoi peut-être en faire, ou pas du tout. Accessoirement, la carte a aussi émergée dans une vente aux enchères, cette fois-ci au Japon, une information dénichée par Komachi_Ensaka. (Source)