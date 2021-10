Ça se délite côté embargo, les marques orchestrent les fuites de leurs barrettes de DDR5. Il faut dire que c'est le marché d'avenir de la RAM, Intel va essuyer les plâtres avant AMD, qui l'aurait cru il y a 2 ans encore ? Ce jour, on a plein de nouveaux modèles. Corsair a montré son haut de gamme Dominator Platinum, qui affiche des LED sur la tranche, et traversant le radiateur de haut en bas. Momomo_us a trouvé cette image qui montre de la DDR5 5200 cas 38-38-38-84 à 1.25 V, ce qui n'est pas transcendant par rapport à ce que fait G.Skill par exemple.

On passe sur GIGABYTE via sa branche enthusiast, AORUS. Un kit de 2 x 16 Go DDR5 5200 a été trouvé par VDCZ, on ne connait pas les latences et rien de tel n'est indiqué sur l'emballage. Par contre, il ne semble pas y avoir de LED, à moins que la tranche ne cache ces diodes, mais la boite ne semble pas non plus mettre cela en avant. À considérer a priori comme des barrettes sobres !

On termine par ASGARD, pas vraiment représenté dans nos contrées, mais plutôt mieux partout ailleurs, avec des SSD notamment. Le kit présenté par la source JD, qui a surtout le mérite de montrer l'allure générale, est un 2 x 16 Go de DDR5 4800, et avec la moitié globalement de la tranche supérieure éclairée par LED RGB. Les latences sont de 40-40-40-77 à 1.1 V, c'est donc des specs d'entrée de gamme DDR5, en dessous, personne n'a osé, pas même le JEDEC !