C'était il y a une semaine qu'il avait été découvert que NVIDIA aurait des RTX 3060 avec du GA104 au lieu de GA106 au programme, naturellement toujours avec des caractéristiques de puissance et de performance identiques au modèle original. Eh bien, la rumeur s'est précisée, car voilà que Gainward et Galax ont référencé sur leurs sites des RTX 3060 pouvant désormais embarquer du GA104-150, en plus des GA106-300 et GA106-302 habituels. Autrement dit, ce serait donc potentiellement le hasard qui déciderait du GPU se trouvant sous le capot. Bien entendu, ces cartes ont uniquement été listées en Chine pour l'instant et il est donc tout à fait possible qu'il s'agisse d'une exclusivité régionale. Mais comme on a pu le voir avec d'autres cartes dont le GPU avait été modifié, comme la GTX 1650 et au moins une RTX 2060, rien n'empêcherait NVIDIA de commercialiser cette variante aussi ailleurs dans le monde, surtout s'il reste beaucoup de stocks de puces GA104 éligibles à l'opération liquidation.

En tout cas, pour que NVIDIA en arrive à utiliser commercialement une puce aussi large que celle-ci - 392 mm² et 17,4 milliards de transistors pour un maximum de 6144 CUDA cores - et qui est tout de même assez chère à fabriquer, cela sous-entend que chacune d'entre elles présente suffisamment de défauts pour n'être éligible ni pour une RTX 3060 Ti, ni une RTX 3070, ni une RTX 3070 Ti et que le constructeur en a une certaine quantité à disposition. Comparativement, la GA106 ne fait que 276² et ne contient « que » 13,25 milliards de transistors pour 3584 CUDA cores.

Chez Gainward (aka Palit), la GA104-150 concernerait la RTX 3060 OC/OCG et RTX 3060 DU/DUG. Chez Galax (aka KFA2), les RTX 3060 Gamer MAX OC [FG], RTX 3060 Golder Master OC [FG], RTX 3060 Xing Yao MAX OC Forever Edition [FG] et RTX 3060 MAX Xing Yao [FG]. Il est possible que le « G » chez Gainward et « FG » chez Galax puisse permettre de reconnaitre une version avec GA104, mais rien n'est moins sur. Ce serait en tout cas une bonne chose de pouvoir les distinguer. Il n'est pas encore su non plus si les PCB seront parfaitement identiques. Dans le cas où ils seraient effectivement inchangés, cela signifierait accessoirement que GA104 et GA106 sont compatibles au pin près.

Peut-on déjà imaginer un avantage quelconque à vouloir posséder une RTX 3060 en GA104 ? Pour un usage standard, probablement pas, mais on n'en doute pas que certains bidouilleurs se dépêcheront d'en choper une pour évaluer sa propension à l'overclocking par rapport à une RTX 3060 régulière. En tout cas, cette histoire rappellera forcément beaucoup celle de la GTX 1060, dont de nombreuses variantes avaient fini par circuler dans le monde et tout particulièrement en Chine lors les derniers mois de sa carrière avant le lancement du Turing. Et donc maintenant, place à la RTX 3060 SUPER ? (Source)