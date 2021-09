Presque 8 ans après le Prodigy M original (dont voici le test chez nous), alors la première variante micro-ATX du Prodigy premier du nom strictement mini-ITX, BitFenix a enfin pris le temps de rafraîchir et significativement moderniser son boitier cubique, sans pour autant dénaturer sa conception originale distinctive. Pour bien nous faire comprendre qu'il s'agit d'une nouvelle version parée pour le futur, BitFenix a tout simplement nommé son boitier Prodigy M 2022.

Extérieurement et esthétiquement, la recetteest toujours identique. il faut reconnaître que c'est un design qui a plutôt bien vieilli et est donc toujours assez au goût du jour (certes, une appréciation parfaitement subjective). On y redécouvre les fameuses poignées supérieures pour le transport et celles inférieures servant de pieds au boitier. Par contre, qui dit boitier moderne, dit aussi verre trempé, mesh, ARGB et accessoirement, bye-bye la baie 5,25". Ainsi, le nouveau BitFenix Prodigy M 2022 fera bon usage de ces éléments, de manière un peu différente selon la version choisie. Dans les deux cas, le boitier possédera une façade en mesh, deux tops dans son bundle - l'un en mesh, l'autre en acrylique transparent - et une vitre sur le flanc droit pour admirer votre configuration inversée par rapport aux boitiers habituels, . De ce fait, les I/O ont été déportés sur le flanc gauche. Notez que le boitier possédera cette fois-ci aussi de l'USB-C, et 10 Gb/s par-dessus le marché ! La version ARGB se distinguera avec l'inclusion de bandes ARGB et de ventilateurs ARGB.

Les dimensions n'ont pas changé, mais l'agencement intérieur du boitier a été remanié de manière à pouvoir y installer même le plus gros du matériel contemporain et en assez bonne quantité, sauf en ce qui concerne la carte mère, évidemment. Une RTX 3090 ou RX 6900 XT n'aura pas trop de problèmes pour s'y loger et le boitier vous le donnera le choix de la placer horizontalement sur le dessus ou verticalement sur le côté. La ventilation offre également toujours pas mal d'options, mais il faudra cette fois-ci faire avec des emplacements 60 mm.

Bref, malgré ses dimensions réduites inchangées, BitFenix a réussi le tour de force de rendre son Prodigy M 2022 encore un peu plus accueillant (la baie 5,25" en moins, certes) et à conserver la polyvalence du prédécesseur, le tout avec une esthétique un poil plus moderne. Le boitier a été référence chez CaseKing, mais sa disponibilité n'est pas encore connue. Vivement le test !