S05E38 • 20 septembre - 26 septembre 2021

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Diablo II Resurrected est sorti jeudi 23 septembre et a été développé par Blizzard Entertainment. Pas grand chose à dire si ce n'est que c'est une version remasterisée du mythique Diablo II, qui fera de l'oeil aux amateurs de hack'n slash. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1/NS

Embr est sorti de son early access jeudi 23 septembre et a été développé par Muse Games. Combattez les flammes, sauvez les gens, et montrez que vous avez une grosse lance à incendie. Jouable seul ou en coop pour encore plus de fun. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS4/XB1/NS

Kena: Bridge of Spirits est sorti mardi 21 septembre et a été développé par Ember Lab. Jeu d'aventure en vue à la troisième personne, qui semble charmant en apparence (et il l'est) mais qui vous fera transpirer lors des combats de boss. EGS only pour la version PC. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4

Sable est sorti jeudi 23 septembre et a été développé par Shedworks. Voici un jeu d'aventure et d'exploration en monde ouvert, avec une direction artistique soignée façon dessin animé et un accent mis sur la narration. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5

Source of Madness est sorti en accès anticipé mercredi 22 septembre et a été développé par Carry Castle. Roguelite, voire carrément Roguevania, ce petit jeu vous emmène dans un univers lovecraftien pour mieux tester votre skill et votre patience. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1/NS

• Focus

Vous avez aimé Left 4 Dead premier du nom ? Peut-être aimerez-vous Back 4 Blood ! On retrouve beaucoup de similitudes entre les deux, le dernier se voulant un successeur spirituel du premier. En même temps, quand on retrouve Turtle Rock Studios aux commandes, on s'en doute un peu, puisque c'est aussi le studio derrière le tout premier L4D, la suite sortie en 2009 ayant été reprise à l'époque par Valve. Tout y passe, même le "4" dans le titre du jeu est repris, et on pourra jouer aussi bien en solo qu'en multijoueur, mode qui devrait donner tout son sens à ce nouveau titre dans lequel il faudra zigouiller des infectés.

Donc niveau gameplay, les anciens ne seront pas perdus, niveau moteur, on est cette fois-ci sur du classique Unreal Engine 4, rien de bien surprenant, et niveau ambiance, eh bien on reste dans le même délire. Toujours est-il que si vous voulez castagner de l'infecté, il faudra patienter encore un pwal jusqu'au 12 octobre prochain, avec une sortie prévue sur PC Windows, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One. En tout cas, on a hâte de voir si la relève est enfin là.

• Concours hebdo

À gagner cette semaine : Teleglitch: Die More Edition

Pour participer : soyez inscrit au CDH et donnez une note /22 à un jeu de ce Gamotron.

Clôture des participations : vendredi 1er otcobre 2021 à 20h.